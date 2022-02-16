Для использования найденной под Азовом пресной воды как питьевой нужна водоподготовка

Найденная под Азовским морем в Крыму вода пригодна для использования в технических целях, при этом она может стать питьевой, если будет обеспечена специальная водоподготовка. Об этом говорится в материалах к выступлению Вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на правительственном часе в Госдуме, сообщает ТАСС .

Найдена слабоминерализованная вода, являющаяся условно питьевой (пригодна для использования в технических целях: полив, систем нагрева и охлаждения). При наличии необходимой водоподготовки вода может быть использована как питьевая. Работа по поиску воды продолжается, — говорится в тексте.

Уточняется, что благодаря мероприятиям за последние два года на территории Крымского полуострова дополнительно обеспечено 129,6 тыс. кубометров воды в сутки. При этом в 2022-2023 годах объем подаваемой воды в Крыму должен увеличиться еще на 29,9 тыс. кубометров в сутки, из них 26 тыс. — в Симферополе.

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