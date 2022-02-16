Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Для использования найденной под Азовом пресной воды как питьевой нужна водоподготовка

crimeapress_news



реклама в крыму
Для использования найденной под Азовом пресной воды как питьевой нужна водоподготовка
Фото: pikist.com

Для использования найденной под Азовом пресной воды как питьевой нужна водоподготовка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:36 16.02.2022

Найденная под Азовским морем в Крыму вода пригодна для использования в технических целях, при этом она может стать питьевой, если будет обеспечена специальная водоподготовка. Об этом говорится в материалах к выступлению Вице-премьера РФ Марата Хуснуллина на правительственном часе в Госдуме, сообщает ТАСС.

Найдена слабоминерализованная вода, являющаяся условно питьевой (пригодна для использования в технических целях: полив, систем нагрева и охлаждения). При наличии необходимой водоподготовки вода может быть использована как питьевая. Работа по поиску воды продолжается, — говорится в тексте.

Уточняется, что благодаря мероприятиям за последние два года на территории Крымского полуострова дополнительно обеспечено 129,6 тыс. кубометров воды в сутки. При этом в 2022-2023 годах объем подаваемой воды в Крыму должен увеличиться еще на 29,9 тыс. кубометров в сутки, из них 26 тыс. — в Симферополе.

Узнайте больше:  Дистанционные мошенники разбушевались в Крыму. За неделю «нагрели» граждан более, чем на 6 млн. рублей

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.