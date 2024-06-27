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Для оперативного решения вопросов крымчане могут обратиться к руководителям ресурсоснабжающих организаций напрямую
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Для оперативного решения вопросов крымчане могут обратиться к руководителям ресурсоснабжающих организаций напрямую

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:16 27.06.2024

Для оперативного решения возникающих вопросов крымчане могут обратиться к руководителям ГУП РК «Крымэнерго», ГУП РК «Крымгазсети», ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», ГУП РК «Вода Крыма» и ГУП РК «Водоканал ЮБК» через социальную сеть «ВКонтакте». Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

По мнению Главы республики, это поможет улучшить качество работы предприятий, создать более быструю и эффективную систему взаимодействия с гражданами.

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Ниже указаны ссылки на официальные страницы руководителей ресурсоснабжающих организаций Республики Крым. Все обращения нужно направлять в личные сообщения. Информация будет обновляться ежемесячно на странице Главы Республики Крым «ВКонтакте» и на страницах профильных министерств, еженедельно – на страницах указанных организаций и администраций муниципальных образований.

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