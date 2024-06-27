Для оперативного решения вопросов крымчане могут обратиться к руководителям ресурсоснабжающих организаций напрямую

По мнению Главы республики, это поможет улучшить качество работы предприятий, создать более быструю и эффективную систему взаимодействия с гражданами.

Ниже указаны ссылки на официальные страницы руководителей ресурсоснабжающих организаций Республики Крым. Все обращения нужно направлять в личные сообщения. Информация будет обновляться ежемесячно на странице Главы Республики Крым «ВКонтакте» и на страницах профильных министерств, еженедельно – на страницах указанных организаций и администраций муниципальных образований.

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