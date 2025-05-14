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Для отельеров и турфирм Крыма проведут «Биржу деловых контактов» с туроператорами регионов РФ и Республики Беларусь
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Для отельеров и турфирм Крыма проведут «Биржу деловых контактов» с туроператорами регионов РФ и Республики Беларусь

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:01 14.05.2025

Министерство курортов и туризма Республики Крым приглашает отельеров и руководителей турфирм Крыма на  «Биржу деловых контактов» с туроператорами регионов России и Республики Беларусь для установления долгосрочного сотрудничества. 70 туроператоров и турагентов России и Белоруссии с 12 по 18 мая находятся в информационном туре по Крыму, для них проводится обучение продажам крымского турпродукта и обзоры средств размещения различной категории. Кроме того, участники Турслета «Давай поедем в Крым» примут участие в «Бирже контактов», которая состоится 17 мая с 10:00 до 16:00 в отеле «Ялта-Интурист» (зал «Хрустальный»).

Руководители отелей, маркетологи, отделы продаж крымских гостиниц, санаториев, пансионатов, представители туристических и экскурсионных компаний приглашаются на встречу для установления прямых деловых контактов и дальнейшего взаимодействия по вопросам продаж крымского турпродукта с регионами РФ и Беларуси. За 6 рабочих часов крымские отельеры и турфирмы смогут установить контакты с «офисами» турагентов в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Томске, Екатеринбурге, Сочи, Краснодаре, Казани, Пятигорске, Воронеже, Волгограде, Липецке, Костроме, Брянске, Белгороде, Бердянске, Донецке, Луганске, Мелитополе, Свердловской, Ростовской областях, Чувашии, Удмуртии, Карачаево-Черкессии, Республике Беларусь.

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Участие в мероприятии сэкономит  время и трудовые ресурсы, поможет в подборе деловых партнеров, систематизирует встречи, классифицирует контакты и повысит результативность переговоров, уменьшив время неконструктивных бесед.

Организатор: Министерство курортов и туризма Крыма

Для участия в данном мероприятии необходимо пройти обязательную регистрацию по форме https://forms.yandex.ru/u/6818b643f47e73aae8824604/

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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