Для отельеров и турфирм Крыма проведут «Биржу деловых контактов» с туроператорами регионов РФ и Республики Беларусь

Руководители отелей, маркетологи, отделы продаж крымских гостиниц, санаториев, пансионатов, представители туристических и экскурсионных компаний приглашаются на встречу для установления прямых деловых контактов и дальнейшего взаимодействия по вопросам продаж крымского турпродукта с регионами РФ и Беларуси. За 6 рабочих часов крымские отельеры и турфирмы смогут установить контакты с «офисами» турагентов в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Томске, Екатеринбурге, Сочи, Краснодаре, Казани, Пятигорске, Воронеже, Волгограде, Липецке, Костроме, Брянске, Белгороде, Бердянске, Донецке, Луганске, Мелитополе, Свердловской, Ростовской областях, Чувашии, Удмуртии, Карачаево-Черкессии, Республике Беларусь.

Участие в мероприятии сэкономит время и трудовые ресурсы, поможет в подборе деловых партнеров, систематизирует встречи, классифицирует контакты и повысит результативность переговоров, уменьшив время неконструктивных бесед.

Организатор: Министерство курортов и туризма Крыма

Для участия в данном мероприятии необходимо пройти обязательную регистрацию по форме https://forms.yandex.ru/u/6818b643f47e73aae8824604/

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК