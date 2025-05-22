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Для предпринимателей Крыма расширились возможности получения государственной гарантийной поддержки

Для предпринимателей Крыма расширились возможности получения государственной гарантийной поддержки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:40 22.05.2025

У крымских предпринимателей появилась возможность кредитования в банке ВТБ при поручительствах Крымского гарантийного фонда. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

На сегодняшний день Крымский гарантийный фонд активно расширяет доступность мер государственной поддержки, в частности заключено соглашение о сотрудничестве между АО «Крымский гарантийный фонд» и ПАО «Банк ВТБ», облегчающее доступ к льготному финансированию для субъектов малого и среднего предпринимательства в республике. Безусловно, данное соглашение открывает новые возможности для привлечения средств на развитие бизнеса, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

В настоящее время партнёрами Крымского гарантийного фонда являются одиннадцать банков, в числе которых РНКБ, Генбанк, Индустриальный Сберегательный банк, ЧБРР, МСП Банк, Совкомбанк и Промсвязьбанк, Сбербанк, ЦМРБанк, КБ Ростфинансбанк и Банк ВТБ.

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Также партнёрами программы поручительства выступают Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым, Региональная лизинговая компания Республики Крым, Крымский региональный фонд развития промышленности, Российский Фонд развития промышленности, компания ГенЛизинг, «РНКБ Лизинг» и «МСП Лизинг».

Напомним, Крымский гарантийный фонд действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство», ставшего структурной составляющей нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организация предоставляет поручительства суммой до 50 млн рублей субъектам МСП и самозанятым, не располагающим достаточным залоговым обеспечением для получения кредитов.

источник: по информации пресс-службы Минэкономразвития РК 

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