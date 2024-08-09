Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Для развития массового отдыха: запущен обучающий онлайн курс в рамках Всероссийского проекта «ТропаМИРоссии»
актуально в республике
Для развития массового отдыха: запущен обучающий онлайн курс в рамках Всероссийского проекта «ТропаМИРоссии»
фото: pikist.com

Для развития массового отдыха: запущен обучающий онлайн курс в рамках Всероссийского проекта «ТропаМИРоссии»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:09 09.08.2024

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» запущен обучающий онлайн-курс в рамках Всероссийского проекта «ТропаМИРоссии» с целью создания условий для развития доступного массового отдыха и сбережения здоровья нации.

Основной задачей проекта является информирование широкой аудитории об инструментах и механизмах создания национальной системы туристических троп, обмен знаниями и опытом по созданию фрагментов троп в России.

В рамках онлайн — курса предусмотрено проведение публичных лекций в формате открытого обучения с участием профильных экспертов, которые включают разбор финансово-экономических и управленческих моделей, основных ошибок, успешных архитектурных проектов и ярких дизайнерских решений, представление информации о современных подходах к созданию системы навигации и маркировки троп, основах взаимодействия с местными сообществами, партнерами и органами власти.

Узнайте больше:  Студенты КФУ выиграли три миллиона рублей на реализацию своих проектов

Данный курс будет полезен представителям региональных органов исполнительной власти, туристической индустрии и бизнеса, студентам и преподавателям профильных программ обучения в образовательных организациях, архитекторам, строителям и другим профильным специалистам по развитию активного туризма.

Публичные лекции размещаются с 23 июля до 1 ноября 2024 года по вторникам и четвергам в 14:00 (по московскому времени) на официальной странице Всероссийского проекта по ссылке: https://asi.ru/leaders/initiatives/tourism/trails/

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым туристический

Комментарии для сайта Cackle
Крым туристический
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.