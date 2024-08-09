Для развития массового отдыха: запущен обучающий онлайн курс в рамках Всероссийского проекта «ТропаМИРоссии»

Основной задачей проекта является информирование широкой аудитории об инструментах и механизмах создания национальной системы туристических троп, обмен знаниями и опытом по созданию фрагментов троп в России.

В рамках онлайн — курса предусмотрено проведение публичных лекций в формате открытого обучения с участием профильных экспертов, которые включают разбор финансово-экономических и управленческих моделей, основных ошибок, успешных архитектурных проектов и ярких дизайнерских решений, представление информации о современных подходах к созданию системы навигации и маркировки троп, основах взаимодействия с местными сообществами, партнерами и органами власти.

Данный курс будет полезен представителям региональных органов исполнительной власти, туристической индустрии и бизнеса, студентам и преподавателям профильных программ обучения в образовательных организациях, архитекторам, строителям и другим профильным специалистам по развитию активного туризма.

Публичные лекции размещаются с 23 июля до 1 ноября 2024 года по вторникам и четвергам в 14:00 (по московскому времени) на официальной странице Всероссийского проекта по ссылке: https://asi.ru/leaders/initiatives/tourism/trails/