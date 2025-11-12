Прямо сейчас:
«Для себя» — тоже повод к задержанию. В Севастополе под суд пойдёт мужчина, который хранил дома коноплю

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:37 12.11.2025

Сотрудниками Управления наркоконтроля УМВД России по г. Севастополю задержан 44-летний местный житель, который на чердаке дома хранил коноплю.

Ранее оперативниками была получена информация о том, что мужчина хранит у себя дома запрещенные растения. В ходе проверки установлено, что на приусадебном участке в селе Пироговка Нахимовского района он вырастил запрещенное растение, которое в дальнейшем планировал оставить для себя. Когда куст достаточно вырос, злоумышленник срезал его и спрятал от чужих глаз на чердаке, однако вкусить запретный плод так и не удалось. Когда по месту жительства севастопольца пришли оперативники наркоконтроля, он во всем сознался и добровольно показал, где хранил запрещенку. Изъятое действительно оказалось частями наркосодержащего растения рода «Конопля» массой более 1,6 килограмма, что является крупным размером, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Следственным отделом ОМВД России по Нахимовскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

