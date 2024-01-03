Для туристов в Крыму, на железнодорожном вокзале Симферополя работает информационный центр

На железнодорожном вокзале Симферополя для гостей Крыма открыли стационарный Туристско-информационный центр Республики Крым (ТИЦ РК), который работает все новогодние праздники.

Это уже второй ТИЦ РК и в 2024 году сеть будет расширяться, сообщает Туристический портал Крыма. В преддверии летнего сезона перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края был открыт ТИЦ РК на АЗС.

Сотрудники ТИЦев предоставляют всевозможные консультации туристам о том, куда и как поехать, где остановиться, какие событийные мероприятия или экскурсии посетить, это и рекомендации по различным вариантам отдыха – от глэмпингов до комфортабельных гостиниц.

Сегодня транспортные потоки в Крым перераспределились в пользу автомобильного и ж/д транспорта. Если ранее ж/д в структуре турпотока составлял 7-8%, то в сезоне 2023 года – 28%. Количество отдыхающих, которые прибыли на полуостров железнодорожным транспортом, увеличилось в 2,5 раза, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

В зимнем расписании в Крым ежедневно отправляется 4 поезда из Москвы, 1 ежедневный из Санкт-Петербурга и 4 поезда из регионов – Омск, Пермь, и ежедневные из Кисловодска и Адлера. Кроме того, компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» на период новогодних праздников назначил 3 дополнительных поезда в Крым из Москвы и Петербурга.

Фото: минкурортов РК.