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Дмитрий Песков опроверг публикации о "перезапуске" информационной кампании по вакцинации от COVID-19
Фото: РИА ФАН

Дмитрий Песков опроверг публикации о «перезапуске» информационной кампании по вакцинации от COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:30 28.10.2021

Но «корректировка стратегии», по его словам,  ведется постоянно.

Сообщения о том, что российские власти якобы перезапускают информационную кампанию по вакцинации от «ковида», не соответствуют действительности. Информирование по этой теме ведется постоянно, заявил в четверг пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация, — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля заметил, что информационная кампания — это «как езда на велосипеде».

Особенно в том, что касается вакцинации, и особенно с учетом специфики подхода наших соотечественников к теме вакцинации. Это кампания, которая должна вестись и ведется на постоянной основе, — сказал Песков.

Он отметил, что такая работа идет в разных сегментах — и в традиционных медиа, и в новых медиа.

Никакого перезапуска нет и быть не может. Кампания есть, и она будет продолжаться, — добавил пресс-секретарь Президента РФ.

Говоря о достаточности мер, он заметил:

Пока цели нашей не достигнем, пока мы не достигнем общественного иммунного барьера, любые наши усилия будем считать недостаточными. Мы должны убедить всех.

Он уточнил, что корректировка стратегии ведется постоянно. Рассуждая о «жесткости и нежесткости» тех или иных мер, Песков добавил:

Слишком жесткие условия диктует нам пандемия. И эти условия очень простые: если человек не прививается, он может умереть. Если человек не прививается, ему будет некомфортно жить. Собственно, тут обстоятельства диктуют жесткость.

Ранее «КоммерсантЪ» указал на готовящуюся в России «перезагрузку» информационной компании по вакцинации от COVID-19.

Дмитрий Песков опроверг публикации о "перезапуске" информационной кампании по вакцинации от COVID-19

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