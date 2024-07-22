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Дмитрий Чеботарёв из Ялты — дипломант Х Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой

Дмитрий Чеботарёв из Ялты — дипломант Х Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой

Опубликовал: КрымPRESS в Культура Крыма 15:21 22.07.2024

Х Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой проходил в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга и был посвящён 85-летию со дня рождения его основательницы – Народной артистки СССР Елены Образцовой. В этом году в финальном туре состязались 76 юных певцов из России, Азербайджана, Грузии, Казахстана и Киргизии.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система» достойно представил воспитанник детской вокальной студии «Соло» Ялтинского центра культуры» Дмитрий Чеботарев (руководитель — Маргарита Бердина). Он выступал в старшей возрастной группе, вышел в финал и в итоге стал дипломантом.  Также Дмитрий Чеботарёв награждён специальным призом ИА «Музыкальный Клондайк».

МБУК «ЯЦКС», управление культуры и администрация города Ялта поздравляют Дмитрия Чеботарёва и руководителя вокальной студии «Соло» Маргариту Бердину желают дальнейших блестящих выступлений, побед и достижений.

Дмитрий Чеботарёв из Ялты - дипломант Х Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой Дмитрий Чеботарёв из Ялты - дипломант Х Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой Дмитрий Чеботарёв из Ялты - дипломант Х Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта (по информации зам. директора МБУК «ЯЦКС» Екатерины Дёминой) 

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