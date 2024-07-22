Дмитрий Чеботарёв из Ялты — дипломант Х Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ялтинская централизованная клубная система» достойно представил воспитанник детской вокальной студии «Соло» Ялтинского центра культуры» Дмитрий Чеботарев (руководитель — Маргарита Бердина). Он выступал в старшей возрастной группе, вышел в финал и в итоге стал дипломантом. Также Дмитрий Чеботарёв награждён специальным призом ИА «Музыкальный Клондайк».

МБУК «ЯЦКС», управление культуры и администрация города Ялта поздравляют Дмитрия Чеботарёва и руководителя вокальной студии «Соло» Маргариту Бердину желают дальнейших блестящих выступлений, побед и достижений.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта (по информации зам. директора МБУК «ЯЦКС» Екатерины Дёминой)