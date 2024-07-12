Дмитрий Чернышенко: с помощью портала Госуслуг подано уже более двух миллионов заявлений в вузы и колледжи

В России продолжается приемная кампания в университеты и колледжи. С помощью портала Госуслуг подано уже более 2 млн. заявлений в вузы и колледжи, об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В этом году на суперсервисе портала «Госуслуги» – «Поступление в вуз онлайн» абитуриенты могут не только подать заявление в любой вуз России, но и заранее найти будущего работодателя, заключив с ним договор на целевое обучение. Такой формат позволяет студенту получить поддержку уже во время учебы, а затем гарантированно трудоустроиться.

По поручению Президента России Владимира Путина в нашей стране создаются все необходимые условия для подготовки квалифицированных кадров. Одним из инструментов, помогающих укреплять наш кадровый потенциал, является суперсервис «Поступление в вуз онлайн». С его помощью абитуриенты могут подать заявления в высшие учебные заведения дистанционно – через Госуслуги. Этой опцией воспользовались уже свыше 460 тыс. человек, подав 1,6 млн заявлений. Прием заявлений будет продолжаться еще 2 недели, до 25 июля. Суперсервис также позволяет подать заявку на целевое обучение. Напомню, что в этом году воспользоваться такой возможностью в рамках установленной квоты смогут до 145 тыс. студентов, на сегодня более 50 тыс. абитуриентов уже подали заявки на целевое обучение, – отмечает заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что прием заявлений в организации среднего профессионального образования продолжится до 15 августа. Колледжи, в которых останутся места, могут продлить прием до 25 ноября.

О скорости и удобстве сервиса «Поступление в вуз онлайн» говорят цифры: в 2023 году самое быстрое заявление было подано всего за 1 минуту 3 секунды. Подать документы можно сразу в пять вузов, выбрав до 5 направлений обучения в каждом, получать уведомления от куратора в личном кабинете, записаться на дополнительные вступительные испытания и даже отправить оригинал аттестата – все это можно сделать на «Госуслугах», которые развиваются по национальному проекту «Цифровая экономика».

Фото: пресс-служба Правительства РФ.

Просмотры: 10