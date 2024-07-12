Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Дмитрий Чернышенко: с помощью портала Госуслуг подано уже более двух миллионов заявлений в вузы и колледжи
актуально в республике
Дмитрий Чернышенко: с помощью портала Госуслуг подано уже более двух миллионов заявлений в вузы и колледжи

Дмитрий Чернышенко: с помощью портала Госуслуг подано уже более двух миллионов заявлений в вузы и колледжи

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:51 12.07.2024

В России продолжается приемная кампания в университеты и колледжи. С помощью портала Госуслуг подано уже более 2 млн. заявлений в вузы и колледжи, об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В этом году на суперсервисе портала «Госуслуги» – «Поступление в вуз онлайн» абитуриенты могут не только подать заявление в любой вуз России, но и заранее найти будущего работодателя, заключив с ним договор на целевое обучение. Такой формат позволяет студенту получить поддержку уже во время учебы, а затем гарантированно трудоустроиться.

По поручению Президента России Владимира Путина в нашей стране создаются все необходимые условия для подготовки квалифицированных кадров. Одним из инструментов, помогающих укреплять наш кадровый потенциал, является суперсервис «Поступление в вуз онлайн». С его помощью абитуриенты могут подать заявления в высшие учебные заведения дистанционно – через Госуслуги. Этой опцией воспользовались уже свыше 460 тыс. человек, подав 1,6 млн заявлений. Прием заявлений будет продолжаться еще 2 недели, до 25 июля. Суперсервис также позволяет подать заявку на целевое обучение. Напомню, что в этом году воспользоваться такой возможностью в рамках установленной квоты смогут до 145 тыс. студентов, на сегодня более 50 тыс. абитуриентов уже подали заявки на целевое обучение, – отмечает заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что прием заявлений в организации среднего профессионального образования продолжится до 15 августа. Колледжи, в которых останутся места, могут продлить прием до 25 ноября.

Узнайте больше:  Каждый второй крымчанин считает, что неразделённая любовь влияет на карьеру

О скорости и удобстве сервиса «Поступление в вуз онлайн» говорят цифры: в 2023 году самое быстрое заявление было подано всего за 1 минуту 3 секунды. Подать документы можно сразу в пять вузов, выбрав до 5 направлений обучения в каждом, получать уведомления от куратора в личном кабинете, записаться на дополнительные вступительные испытания и даже отправить оригинал аттестата – все это можно сделать на «Госуслугах», которые развиваются по национальному проекту «Цифровая экономика».

Дмитрий Чернышенко: с помощью портала Госуслуг подано уже более 2 млн заявлений в вузы и колледжи

Фото: пресс-служба Правительства РФ.

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: образование в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
образование в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.