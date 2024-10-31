Дмитрий Чернышенко: Сибирь, Юг и Кавказ лидируют по приросту туристических поездок за 9 месяцев

5,5 млн. поездок за 9 месяцев совершили туристы по регионам Сибири с января по сентябрь этого года. Это на 15,3 % больше, чем за аналогичный период 2023 года. Второе место в рейтинге федеральных округов занял традиционно туристический Юг России. Здесь прирост числа поездок составил 14,8%. Всего же южные регионы приняли 12,3 млн. туристов. Замыкает тройку лидеров Северный Кавказ, который демонстрирует значительные темпы развития данной сферы в последние годы. Показатель увеличился на 14,8% и достиг отметки 2,3 млн. поездок.

За прошедшие 9 месяцев Росстат зафиксировал 65,5 млн туристических поездок по России – это на 11,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Радует рост интереса к нашей стране со стороны иностранных туристов: более 3 миллионов человек стали гостями российских отелей, что на 42% больше, чем в прошлом году. Этот успех подтверждает, что Россия становится все более популярной для путешественников со всего мира, – рассказал Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Зампред Правительства подчеркнул, что Президент Владимир Путин поручил сделать визовый режим более гибким и доступным для туристов из других стран. Так, для граждан Ирана и Китая доступны безвизовые групповые поездки, а представители 52 государств могут получить электронные визы. Лидерами роста интереса со стороны интуристов стали регионы Дальнего Востока. Самые значительные результаты показывают Республика Саха (Якутия), Амурская область и Хабаровский край.

Просмотры: 2 110