«Дневник кота-убийцы» Севастопольского театра юного зрителя участвует в международном фестивале

Спектакль «Дневник кота-убийцы» Севастопольского театра юного зрителя отобран экспертным советом в финальную конкурсную программу IV Международного Большого детского фестиваля.
Яркий, динамичный, полный музыки и юмора, современный спектакль «Дневник кота-убийцы» — это сценическое воплощение героев книги английской писательницы Энн Файн. Как в мире субкультур, устоявшихся стандартов и социальных сетей оставаться самим собой, как и с кем дружить, как ребенок становится взрослым — представление даёт зрителям свою версию ответа на эти непростые вопросы, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.
Директор театра Андрей Маймусов рассказал, что Севастопольский театр юного зрителя становится номинантом престижного фестиваля уже во второй раз:
В прошлом году спектакль «Бах-бах-бах» вышел в финалисты. В этом году «Дневник кота-убийцы» попал в конкурсную программу и будет представлен жюри на столичной сцене. Это достойная оценка нашей большой работы в рамках Федеральной программы «Культура малой Родины», благодаря которой мы имеем возможность осуществления таких смелых творческих замыслов.
Международный Большой детский фестиваль пройдёт в период с 1 сентября по 12 ноября 2021 года в Москве. Закрытие фестиваля и награждение победителей состоится в Санкт-Петербурге 12 ноября.
фото: пресс-служба Правительства Севастополя
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