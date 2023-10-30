До 1 декабря необходимо заплатить налог на имущество. Что делать, если налоговое уведомление не получено

Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов недвижимости и транспортных средств направляются налоговыми органами (размещаются в личном кабинете налогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов: не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, за который уплачиваются налоги.

При этом налоговые уведомления не направляются по почте на бумажном носителе в следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления;

3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – личный кабинет налогоплательщика и при этом не направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе;

4) налогоплательщик направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через личный кабинет на едином портале государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ).

В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством, налогоплательщику целесообразно обратиться в налоговый орган либо направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика» или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления за истекший налоговый период и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 23.12.2022 № ЕД-7-21/1250@).

источник: Межрайоная ИФНС России № 6 по Республике Крым