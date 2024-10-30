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До 2030 года в Крыму намерены реконструировать и заменить почти 4,9 тысяч км водопроводных сетей
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

До 2030 года в Крыму намерены реконструировать и заменить почти 4,9 тысяч км водопроводных сетей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:51 30.10.2024

Глава Республики Крым прокомментировал в своем Telegram-канале проблему замены изношенных сетей водоснабжения и водоотведения в республике. Как отметил Сергей Аксёнов, износ сетей водоснабжения остается одной из главных коммунальных проблем республике. Большая часть систем была построена в 80-е годы прошлого века из стальных труб, срок службы которых составляет 25 лет.

Общая протяженность водопроводных сетей, которые находятся на балансе ресурсоснабжающих организаций, – более 12 тыс. километров. Около 9 тыс. километров, или более 73 %, физически изношены и требуют замены. При этом износ около 4,9 тыс. километров сетей превышает 90 %. То есть необходим их срочный ремонт и замена, – отмечает Глава республики.

Похожая ситуация и с канализационными сетями, общая протяженность которых превышает 2,7 тыс. километров.

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Сергей Аксёнов подчеркнул, что до 2030 года планируется реконструкция и замена почти 4,9 тыс. километров водопроводных и более тысячи километров канализационных сетей, на что необходимо более 75 млрд рублей.

Работы ведутся в рамках нескольких программ. Это госпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», Республиканская адресная инвестиционная программа, производственные и инвестиционные программы предприятий отрасли жилищно-коммунального хозяйства, комплекс мер по сокращению потерь в сетях, – проинформировал Глава Крыма.

До 2030 года в Крыму намерены реконструировать и заменить почти 4,9 тысяч км водопроводных сетей

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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