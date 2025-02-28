До 2030 года в Крыму построят, реконструируют и отремонтируют более тысячи километров дорог

Сергей Аксёнов отметил, что в рамках выполнения поручения Президента Владимира Путина в республике продолжается работа по строительству съездов с трассы «Таврида» к морскому побережью и по дальнейшей модернизации транспортной инфраструктуры, необходимой для развития туризма.

Для достижений этих целей в государственную программу Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» включен ряд мероприятий. Так, планируется строительство и реконструкция автомобильной дороги Белогорск – Приветное протяженностью 15 км.

Двухполосная дорога будет проходить в горной местности, что обуславливает повышенную сложность работ. В рамках реализации проекта предполагается реконструкция автомобильной дороги от села Красноселовка до села Приветное. Сроки реализации проекта – 2027–2030 годы, стоимость – более 35 млрд рублей. Финансирование будет осуществляться из федерального и республиканского бюджетов, – рассказал Глава Крыма.

Кроме того, в 2027–2029 годах запланированы строительство и реконструкция автомобильной дороги Судак – Новый Свет протяженностью свыше 6 км, на что потребуется порядка 7 млрд рублей.

По информации Сергея Аксёнова, в ближайшие годы будут выполнены и другие проекты, в том числе:

в 2025 году будут завершены работы по строительству второго этапа юго-восточного обхода Симферополя (трасса Донское – Перевальное);

в 2026 году будут построены объезд МДЦ «Артек», обход Алушты через село Изобильное и первый этап автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак, которая ведет к арт-кластеру «Таврида». Протяженность всего объекта – около 32 км, стоимость – более 23,6 млрд рублей;

в 2026 году будут завершены работы по капитальному ремонту участка дороги Алушта – Ялта протяженностью 28 км и ремонту дороги Бахчисарай – Ялта.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что объекты реализуются по госпрограмме, средства выделены из федерального бюджета.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым