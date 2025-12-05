Прямо сейчас:
До конца года в Крыму планируется завершить строительство и модернизацию ряда социально значимых объектов
05.12.2025

В Крыму до конца года планируется завершить строительство и модернизацию ряда социально значимых объектов, реализация которых ранее продвигалась с заметным отставанием. Об этом заявил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе совещания по реализации национальных проектов «Туризм и гостеприимство», «Инфраструктура для жизни», «Семья», «Молодёжь и дети», «Продолжительная и активная жизнь».

По словам Юрия Гоцанюка, особое внимание уделяется объектам, которые долгое время находились в стадии затяжного строительства или ремонта. Это, прежде всего, завершение капитального ремонта образовательных учреждений в Раздольненском и Черноморском районах, детского сада в Ялте, работы по благоустройству общественных пространств в Керчи, Гурзуфе и Ялте, а также комплексное обустройство туристического кода центра города Саки «Город Саки – источник силы и здоровья».

Председатель Правительства отметил, что в сфере здравоохранения завершается строительство 16 врачебных амбулаторий в пяти районах республики – Симферопольском, Ленинском, Бахчисарайском, Раздольненском районах и в Старом Крыму, где динамика работ была невысокой.

Продолжаются строительно-монтажные работы на девяти искусственных сооружениях, включая мосты на ключевых транспортных артериях полуострова.

Юрий Гоцанюк акцентировал внимание на том, что контроль за сроками и качеством исполнения работ должен быть постоянным до момента ввода объекта в эксплуатацию.

