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До станции "Керчь-Южная" запустили междугородние (из Ялты и Евпатории) автобусы
Фото: минтранс РК

До станции «Керчь-Южная» запустили междугородние (из Ялты и Евпатории) автобусы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 21:04 30.05.2023

Министерство транспорта Республики Крым запустило автобусы от вокзала «Керчь-Южная» по междугородним маршрутам «Евпатория — станция «Южная»(Керчь) и «Ялта — станция «Южная»(Керчь). Время отправления состыковано со временем прибытия поезда «Москва – Керчь».

Автобус «Керчь-Южная – Симферополь – Евпатория».

Время в пути 6 часов. Стоимость проезда до Симферополя — 601 рубль, до Евпатории — 801 рубль).

Автобус «Керчь-Южная – Симферополь – Ялта».

Время в пути 6 часов, стоимость проезда до Симферополя — 601 рубль, до Ялты — 860 рублей.

Автобусы двигаются по расписаниям, которые опубликованы на официальном сайте ГУП РК «Крымтроллейбус».

Все автобусы работают на экологически чистом топливе, а также оборудованы системами кондиционирования и отопления, терминалами безналичной оплаты проезда, камерами видеонаблюдения, спутниковой навигацией ГЛОНАСС и многими другими устройствами, которые гарантируют комфорт и безопасность наших пассажиров, — отметили в минтрансе РК.

 

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