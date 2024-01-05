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Добро – наказуемо, но и черная неблагодарность не должна остаться безнаказанной. История из Севастополя
Фото: УМВД по г. Севастополю

Добро – наказуемо, но и черная неблагодарность не должна остаться безнаказанной. История из Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 15:50 05.01.2024

Желание помочь обернулось для жителя Севастополя пропажей 30 тысяч рублей и заявлением в полицию.

Установлено, что 45-лентий местный житель приютил у себя 35-летнего знакомого, который оказался в трудной жизненной ситуации, и дал ему в пользование свой мобильный телефон. Спустя некоторое время мужчина обнаружил, что на смартфоне, который дал ему знакомый, установлено приложение интернет-банкинга, к которому привязана зарплатная карта его товарища. Тогда у него возник преступный умысел и мужчина, воспользовавшись приложением банка, перевел чуть более 30 тысяч рублей себе на карту, после чего покинул квартиру, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

Через несколько дней местный житель, осуществляя покупки в одном из магазинов, обнаружил, что на банковской карте закончились деньги. Он проверил свой счёт и понял, что его обокрали. Мужчина незамедлительно обратился в полицию.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали злоумышленника. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.  В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»), ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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