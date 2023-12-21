Доброволец из Севастополя награждён медалями за участие в спецоперации

Еженедельно в торжественной обстановке и на передовой заслуженные награды получают те, кто проявил лучшие мужские качества: храбрость, отвагу и мужество. Один из них – командир пластунской роты с позывным «Зверь». Он считает, что защита своей Родины, своего дома, своей родной земли – долг каждого.

Я не мог сделать другой выбор. В 1945-м наши деды и прадеды били фашистов, сейчас пришло наше время защищать нашу Родину. Как говорится, кто, если не мы? Возраст у меня уже немолодой, и я считаю, что тем более мне нужно показывать пример, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя военнослужащего.

В зоне проведения специальной военной операции мужчина был два раза.

В составе взвода мы держали оборону на Соледарском направлении. С первых дней спецоперации я ушёл добровольцем в составе батальона «Волки». Был назначен водителем, возил командира взвода. В районе Киевской области был ранен, попал в госпиталь и после этого вернулся домой. В марте 2023 года вновь присоединился к своим в составе батальона «Скиф», пластунская рота. В зоне спецоперации я был уже командиром взвода, – вспоминает герой.

За участие в спецоперации военнослужащий награждён медалью «Участнику специальной военной операции» и медалью «За особые заслуги».

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя