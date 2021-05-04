Договорились о сотрудничестве: Правительство Севастополя и Курчатовский институт подписали соглашение

Документ о сотрудничестве в научно-технологической и образовательной сферах подписали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

У нас, благодаря Курчатовскому институту, в пяти школах появятся курчатовские классы с соответствующим оборудованием и компетенциями. Это позволит нашим школьникам существенно усилить свои знания в точных и естественных науках. Мы очень рассчитываем, что это повлияет на результат ЕГЭ и на возможности наших ребят поступать в лучшие вузы страны, поднимать здесь общий уровень знаний. В перспективе география этих классов может быть расширена, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

По словам Михаила Ковальчука, курчатовские классы очень хорошо зарекомендовали себя в Москве.

Благодаря реализации этого проекта Москва существенно поднялась в рейтинге по естественным наукам. Это абсолютный факт. Сейчас мы этот проект расширили на Санкт-Петербург, и теперь – Севастополь.

Помимо этого, в планах Национального исследовательского центра усилить взаимодействие с севастопольскими научно-исследовательскими институтами, в частности Морским гидрофизическим институтом РАН, Институтом биологии южных морей имени А. О. Ковалевского РАН, Институтом природно-технических систем.

У нас на Северной стороне есть корпус бывшей Черноморской коррозионной станции. Сейчас мы планируем расширить наш филиал, сделать здесь представительство филиала Курчатовского института, – говорит Михаил Ковальчук.

Губернатор подчеркнул, что активное взаимодействие города с Курчатовским институтом поможет Севастополю сделать прорыв в научной и образовательной сферах.

Это принесет нам дополнительные средства, дополнительный интерес, человеческий капитал. Все это будет развивать город, – заявил Михаил Развожаев.

Кроме того, глава города поддержал инициативу Михаила Ковальчука установить в Севастополе памятник академику Анатолию Александрову – основателю советского/российского атомного флота, который работал в городе в годы Великой Отечественной войны.