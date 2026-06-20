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Новости Республики

Докатились… В Саках полицейские раскрыли случай хищения топлива из автомобиля местного жителя

Опубликовал: news-parser в Происшествия 16:38 20.06.2026

В дежурную часть МО МВД России «Сакский» обратился 24‑летний горожанин. Он сообщил, что ночью из его автомобиля ВАЗ‑2106 было слито 20 литров бензина. Сумма ущерба составила более 1 500 рублей.

Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 23‑летний житель г. Саки.

Установлено, что молодой человек слил топливо из чужого автомобиля в подготовленную 20‑литровую канистру.

В отношении правонарушителя участковые уполномоченные полиции составили административный протокол по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение). Все материалы переданы в мировой суд для принятия процессуального решения, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства. 

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере пятикратной стоимости похищенного имущества, административный арест на срок до пятнадцати суток либо обязательные работы на срок до ста двадцати часов.

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Полиция напоминает: если ваше имущество стало предметом преступных посягательств, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону «102».

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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