Доли в ООО разрешено продавать без учета преимущественного права на их выкуп участниками общества﻿

В законе об обществах с ограниченной ответственностью закрепили норму, согласно которой уставом общества может быть предусмотрено неприменение правил о преимущественном праве покупки доли в уставном капитале общества в отношении одного, нескольких или всех его участников.

В то же время внесенные изменения позволяют одному, нескольким или всем участникам общества осуществлять право преимущественного выкупа доли в случае наступления (ненаступления) определенных уставом общества обстоятельств.

Данные правила могут быть предусмотрены уставом общества при его учреждении либо при внесении изменений в устав уже существующего общества. Факт принятия общим собранием участников общества решения о внесении указанных положений в устав или об их исключении из устава и состав участников общества, присутствующих при принятии такого решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

Кроме того, поправками установлен срок, в течение которого общество обязано предоставить участнику, намеренному продать свою долю, сведения о лицах, в отношении которых применяются правила о преимущественном праве покупки доли или части доли в уставном капитале общества. Такие сведения должны быть предоставлены в срок не позднее чем 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Федеральный закон от 07.07.2025 N 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»

Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

источник: КонсультантПлюс