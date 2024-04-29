Должники попали в «Паутину». В Севастополе госавтоинспекторы и судебные приставы провели рейд «Розыск»

В Севастополе, в ходе профилактического рейда ГИБДД и Федеральной службы судебных приставов выявлены четверо неплательщиков штрафов.

В ходе проведения операции проверку прошли автомобили, владельцы которых являются должниками по штрафам за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма задолженности составила 343 тысячи рублей, из которых штрафы ГИБДД на сумму 73 тысячи рублей, — рассказали в УМВД по г. Севастополю.

Отметим, что «Паутина», с помощью которой осуществлялась проверка — это информационно-аналитическая система Госавтоинспекции, объединяющая данные с камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД по всей России.

Сотрудники ДПС за время проведения рейда передали четыре транспортных средства сотрудникам Управления Федеральной службы по городу Севастополю, водители которых имеют неоплаченные штрафы за нарушение ПДД, — уточнили в полиции.

Госавтоинспекция предупреждает, что оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск» проводится в Севастополе регулярно.

Фото: УМВД по г. Севастополю.