Должностное лицо УМВД по городу Ялте и адвокат подозреваются в совершении коррупционных преступлений

Следственный комитет по результатам спецмероприятий, проведенных совместно с УФСБ и ОРЧ СБ МВД по РК, возбудил уголовное дело в отношении врио заместителя начальника следственного отдела УМВД России по г. Ялте. Полицейский чин подозревается в получении взятки должностным лицом в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Адвокат адвокатский палаты Республики Крым подозревается в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч.4 ст. 291.1 УК РФ).

Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что должностным лицом УМВД России по городу Ялте проводилась проверка по сообщению о возможных неправомерных действиях при постановке на кадастровый учет земельных участков, приобретенных гражданкой соседнего государства. У сотрудника полиции возник преступный умысел на получение взятки за вынесение по результатам проверки постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Своему знакомому адвокату он предложил выступить посредником в получении взятки. Когда адвокат достиг договоренности по передаче денежных средств должностному лицу МВД, последний вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях гражданки состава преступления, предусмотренного статьями 159 и 327 УК РФ, адвокату для передаче владелице были выданы оригиналы документов на право владения участками. После чего посредник получил 100 тысяч долларов США (что составило по курсу Центрального банка России свыше 7,7 млн. рублей) и передал их врио замначальника следственного отдела УМВД России по городу Ялте, — сообщили в Следкоме.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Учитывая, что задержанные в соответствии со статьей 447 УПК РФ относятся к перечню лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства, уголовные дела в отношении фигурантов возбуждались исполняющим обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

В ходе обысков по местам работы и жительства фигурантов были изъяты документы и электронные носители, представляющие интерес для следствия. В настоящее время следствие готовится предъявить им обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.