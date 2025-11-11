Должок на всю оставшуюся жизнь... Средний срок льготной ипотеки превысил 27 лет

Увеличение срока кредитования позволяет снизить сумму ежемесячного платежа, что делает ипотеку доступнее для заёмщиков. Но не все россияне подходят под условия льготной ипотеки, а доля отказов по ипотечным заявкам превышает 60%.

Средний срок льготной ипотеки составил 27 лет и 4 месяца. По семейной ипотеке средний срок кредитования достиг 28 лет, средний срок IT-ипотеки — 27 лет и 7 месяцев.

Увеличение срока ипотеки позволяет снизить ежемесячный платёж и пройти требования банка к соотношению уровня долговой нагрузки и доходов заёмщика, объяснила глава направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» Инна Солдатенкова. Несмотря на это, доля отказов остаётся высокой. По данным Национального бюро кредитных историй, по итогам сентября она превысила 60%.

Чаще всего льготную ипотеку оформляют молодые семьи с умеренными доходами. Зачастую для таких семей это единственный способ купить собственное жилье, говорит гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости «Флип» Евгений Шавнев.

Ипотека с господдержкой стала главным драйвером рынка. По данным Объединённого кредитного бюро, более 70% объёма жилищных кредитов выдаётся на льготных условиях. Это связано с тем, что ключевая ставка длительное время остаётся высокой. Из-за этого стоимость рыночной ипотеки может превышать 25%.

Формально льготные жилищные кредиты доступны большинству, но фактически ими может воспользоваться ограниченный круг заёмщиков, говорит глава аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. Только 40% заявителей получают одобрение. По словам директора рынков России и СНГ fam Properties Валерия Тумина, в ипотеке могут отказать из-за недостаточного первоначального взноса. По данным «Дом. РФ», средний размер первоначального взноса достиг 28%. Ипотека доступна только людям, которые уже накопили достаточно большую сумму.

По словам Олега Абелева, рост сроков кредитования создаёт системные риски. Заёмщикам необходимо длительное время поддерживать стабильность доходов, но это не всегда возможно. Для банков возрастает вероятность просрочки или дефолта. Также есть риск перегрева рынка. Спрос искусственно поддерживается через льготные программы, что приводит к завышению цен на жильё. Если льготные программы свернут, стоимость залога может оказаться ниже остатка долга. Банк может уйти в убыток в случае дефолта по кредиту и продажи квартиры. Такая ситуация создаёт риски для финансовой системы.

По прогнозу Центробанка, средний срок ипотеки сократится не ранее 2027 года, когда ключевая ставка опустится ниже 10%, напомнил директор по Аналитике Инго Банка Василий Кутьин. В этом случае вторичное жильё станет доступным, а люди смогут получить кредиты меньшего объёма по доступной ставке на более коротком срок.

источник: ЦИАН