Дом культуры в феодосийском селе Ближнее все-таки отремонтируют, но по решению суда

В Феодосии прокуратура обратилась с иском в суд о проведении капитального ремонта здания учреждения культуры в селе Ближнее.

Прокуратура г. Феодосии по поручению прокуратуры республики провела проверку исполнения требований законодательства при содержании здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Насыпновский центр культуры и досуга муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым». Установлено, что здание не оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, централизованная система отопления находится в неисправном состоянии, в помещениях для занятий не обеспечен допустимый температурный режим, также выявлены нарушения в сфере законодательства о противопожарной безопасности, — сообщили в прокуратуре Крым.

В связи с этим прокуратура города обратилась в суд с исковым заявлением о проведении капитального ремонта здания. С целью недопущения прерывания учебных процессов, детские коллективы на указанное время переведены для занятий в общеобразовательное учреждение.