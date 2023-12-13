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Дом культуры в феодосийском селе Ближнее все-таки отремонтируют, но по решению суда
Фото: прокуратура РК

Дом культуры в феодосийском селе Ближнее все-таки отремонтируют, но по решению суда

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:59 13.12.2023

В Феодосии прокуратура обратилась с иском в суд о проведении капитального ремонта здания учреждения культуры в селе Ближнее.

Прокуратура г. Феодосии по поручению прокуратуры республики провела проверку исполнения требований законодательства при содержании здания муниципального бюджетного учреждения культуры «Насыпновский центр культуры и досуга муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым». Установлено, что здание не оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, централизованная система отопления находится в неисправном состоянии, в помещениях для занятий не обеспечен допустимый температурный режим, также выявлены нарушения в сфере законодательства о противопожарной безопасности, — сообщили в прокуратуре Крым.

В связи с этим прокуратура города обратилась в суд с исковым заявлением о проведении капитального ремонта здания. С целью недопущения прерывания учебных процессов, детские коллективы на указанное время переведены для занятий в общеобразовательное учреждение.

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