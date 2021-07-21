Дома лучше? Каждый пятый россиянин отказался от поездок за границу

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, как изменились путешествия россиян из-за пандемии и ограничений на поездки за границу. В опросе, который прошел на сайте сервиса, приняли участие 1 304 человека.
Практически каждый пятый опрошенный (18%) полностью отказался от поездок за границу и переключился на внутренний туризм. Еще 22% в принципе любят путешествовать по России, они не ездили за рубеж и до пандемии. О том, что они находят возможность выбраться за рубеж даже в текущих условиях, сообщили 12% респондентов. И, наконец, самая многочисленная группа (48% опрошенных) за границу сейчас не ездит, но и по России не путешествует. По данным аналитического центра Туту.ру, у тех путешественников, которые, кроме России, в 2018 и 2019 годах хотя бы раз в году летали в Европу, страны дальнего зарубежья и туристические страны ближнего зарубежья, доля перелетов по России в 2021 году выросла втрое. Летом 2018-2019 годов доля перелетов по России у таких путешественников была 25%, а летом 2021 года она составляет почти 76%, — отмечают аналитики сервиса.
Раньше топ-10 зарубежных стран у этой когорты путешественников для полетов летом составляли Молдавия, Италия, Испания, Черногория, Германия, Армения, Грузия, Турция, Болгария и Греция. Летом 2021 года эти туристы летают преимущественно по России, а среди зарубежных направлений в топ-10 входят Армения, Турция, Молдавия, Кипр, Черногория, Греция, ОАЭ, Хорватия, Сербия и Испания.
Результаты опроса «Вы стали чаще путешествовать по России из-за пандемии?
- 18% — Полностью отказался от поездок за границу и переключился на внутренний туризм
- 48% — За границу сейчас не езжу, но и по России не путешествую
- 12% — Нахожу возможность выбраться за рубеж
- 22% — Я и раньше не ездил за рубеж, в принципе люблю путешествовать по России
Ранее Туту.ру выяснил, чем путешественникам запомнился отдых в России в 2020 году. Опрос показал, что 28% путешественников по России открыли для себя новые места. При этом 21% респондентов признались, что их поразили природные красоты. Столько же резюмировали, что отдыхать в России, оказывается, «не так плохо». Многие респонденты рассказали, что прочувствовали снижение цен на собственном опыте: оно понравилось 19% опрошенных. Около 8% путешественников отметили, что в России улучшилось качество сервиса. Наконец, 3% респондентов приятно удивились новым гастрономическим точкам на карте.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..