Дома лучше? Каждый пятый россиянин отказался от поездок за границу

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, как изменились путешествия россиян из-за пандемии и ограничений на поездки за границу. В опросе, который прошел на сайте сервиса, приняли участие 1 304 человека.

Практически каждый пятый опрошенный (18%) полностью отказался от поездок за границу и переключился на внутренний туризм. Еще 22% в принципе любят путешествовать по России, они не ездили за рубеж и до пандемии. О том, что они находят возможность выбраться за рубеж даже в текущих условиях, сообщили 12% респондентов. И, наконец, самая многочисленная группа (48% опрошенных) за границу сейчас не ездит, но и по России не путешествует. По данным аналитического центра Туту.ру, у тех путешественников, которые, кроме России, в 2018 и 2019 годах хотя бы раз в году летали в Европу, страны дальнего зарубежья и туристические страны ближнего зарубежья, доля перелетов по России в 2021 году выросла втрое. Летом 2018-2019 годов доля перелетов по России у таких путешественников была 25%, а летом 2021 года она составляет почти 76%, — отмечают аналитики сервиса.

Раньше топ-10 зарубежных стран у этой когорты путешественников для полетов летом составляли Молдавия, Италия, Испания, Черногория, Германия, Армения, Грузия, Турция, Болгария и Греция. Летом 2021 года эти туристы летают преимущественно по России, а среди зарубежных направлений в топ-10 входят Армения, Турция, Молдавия, Кипр, Черногория, Греция, ОАЭ, Хорватия, Сербия и Испания.

Результаты опроса «Вы стали чаще путешествовать по России из-за пандемии?

18% — Полностью отказался от поездок за границу и переключился на внутренний туризм

48% — За границу сейчас не езжу, но и по России не путешествую

12% — Нахожу возможность выбраться за рубеж

22% — Я и раньше не ездил за рубеж, в принципе люблю путешествовать по России

Ранее Туту.ру выяснил, чем путешественникам запомнился отдых в России в 2020 году. Опрос показал, что 28% путешественников по России открыли для себя новые места. При этом 21% респондентов признались, что их поразили природные красоты. Столько же резюмировали, что отдыхать в России, оказывается, «не так плохо». Многие респонденты рассказали, что прочувствовали снижение цен на собственном опыте: оно понравилось 19% опрошенных. Около 8% путешественников отметили, что в России улучшилось качество сервиса. Наконец, 3% респондентов приятно удивились новым гастрономическим точкам на карте.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за июнь 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.