Дома около Нового Херсонеса власти Севастополя обещают докрасить с обратной стороны

Их просьбы 30 июля озвучила депутат Екатерина Бубнова на заседании Законодательного собрания после отчетного доклада главы города о результатах работы правительства Севастополя за 2023 год. По ее словам, жители также жалуются, что подъезды домов, в отличии от фасадов, так и остаются не отремонтированными. Еще одна претензия касается замены окон в подъездах: открыть теперь возможно только форточки.

В ответ Михаил Развожаев пообещал провести в подъездах косметические ремонты в рамках бюджетных средств, за счет образовавшейся экономии. Что касается покраски, то, по его словам, из-за спешки, связанной с открытием Нового Херсонеса, строители сосредоточились лишь на главных фасадах.

Я не приветствую такие подходы. Соответствующие замечания были высказаны. Всё это надо доделать, — сказал Михаил Развожаев на критику.

Он также пообещал разобраться с форточками.

Как сообщалось, Севастополь получил субсидию в 450 миллионов рублей для ремонта домов на улицах Ерошенко и Надежды Островской в едином стиле с музейно-храмовым комплексом «Новый Херсонес». На эти деньги должны были отремонтировать фасады и крыши, вставить в подъездах окна и двери. Верхние этажи для придания домам «византийского стиля» аврально выкрасили в терракотовый цвет.

источник: «Севастопольская газета»