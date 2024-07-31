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Дома около Нового Херсонеса власти Севастополя обещают докрасить с обратной стороны
автор фото: Андрей Древницкий, источник: "Севастопольская газета"

Дома около Нового Херсонеса власти Севастополя обещают докрасить с обратной стороны

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:56 31.07.2024

Фасады домов на улице Ерошенко, покрашенные к открытию Нового Херсонеса в терракотовый цвет, сообщает «Севастопольская газета», остались недокрашенными с другой стороны, о чем сообщают жители этих домов.

Их просьбы 30 июля озвучила депутат Екатерина Бубнова на заседании Законодательного собрания после отчетного доклада главы города о результатах работы правительства Севастополя за 2023 год. По ее словам, жители также жалуются, что подъезды домов, в отличии от фасадов, так и остаются не отремонтированными. Еще одна претензия касается замены окон в подъездах: открыть теперь возможно только форточки.

В ответ Михаил Развожаев пообещал провести в подъездах косметические ремонты в рамках бюджетных средств, за счет образовавшейся экономии. Что касается покраски, то, по его словам, из-за спешки, связанной с открытием Нового Херсонеса, строители сосредоточились лишь на главных фасадах.

Я не приветствую такие подходы. Соответствующие замечания были высказаны. Всё это надо доделать, — сказал Михаил Развожаев на критику.

Он также пообещал разобраться с форточками.

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Как сообщалось, Севастополь получил субсидию в 450 миллионов рублей для ремонта домов на улицах Ерошенко и Надежды Островской в едином стиле с музейно-храмовым комплексом «Новый Херсонес». На эти деньги должны были отремонтировать фасады и крыши, вставить в подъездах окна и двери. Верхние этажи для придания домам «византийского стиля» аврально выкрасили в терракотовый цвет.

источник: «Севастопольская газета»

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