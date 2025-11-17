Домовые чаты в Max хотят передать под управление жилинспекций. Говорят, они на жалобы будут реагировать быстрее

Павел Склянчук напомнил о принципе трёх ключей у домовых чатов. Администраторами таких чатов должны быть управляющие компании, представители жильцов и представители госорганов. По мнению эксперта, будет логично, если администраторами домовых чатов будут не органы стройнадзора, а жилищные инспекции, которые активно работают с обращениями граждан. Они смогут реагировать на жалобы жильцов прямо в мессенджере Мах. Людям не придётся дублировать свои обращения в органы власти.
Ранее в Минстрое заявили, что до конца 2025 года для каждого многоквартирного дома будет создан домовой чат в Max, при этом владельцами домовых чатов станут региональные органы стройнадзора. В Госдуме предложили закрепить в нормативных актах понятие «домовой чат».
источник: ЦИАН
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Крым и Россия
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Крым и Россия