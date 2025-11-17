Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Домовые чаты в Max хотят передать под управление жилинспекций. Говорят, они на жалобы будут реагировать быстрее
Новости Республики
Домовые чаты в Max хотят передать под управление жилинспекций. Говорят, они на жалобы будут реагировать быстрее
фото: stocksnap.io

Домовые чаты в Max хотят передать под управление жилинспекций. Говорят, они на жалобы будут реагировать быстрее

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:04 17.11.2025

Управлять домовыми чатами в Мах должны представители жилинспекции, считает эксперт Народного фронта Павел Склянчук. На новостройки действует гарантия от застройщика на устранение недостатков, напомнил эксперт в беседе с ТАСС. По его мнению, важно, чтобы в этот период в домовом чате был представитель жилинспекции.

Павел Склянчук напомнил о принципе трёх ключей у домовых чатов. Администраторами таких чатов должны быть управляющие компании, представители жильцов и представители госорганов. По мнению эксперта, будет логично, если администраторами домовых чатов будут не органы стройнадзора, а жилищные инспекции, которые активно работают с обращениями граждан. Они смогут реагировать на жалобы жильцов прямо в мессенджере Мах. Людям не придётся дублировать свои обращения в органы власти.

Узнайте больше:  В Крыму участники СВО будут работать в структурах власти

Ранее в Минстрое заявили, что до конца 2025 года для каждого многоквартирного дома будет создан домовой чат в Max, при этом владельцами домовых чатов станут региональные органы стройнадзора. В Госдуме предложили закрепить в нормативных актах понятие «домовой чат».

источник: ЦИАН

Просмотры: 2 111

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.