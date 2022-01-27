Донник лекарственный — лекарственные свойства и применение

Донник — это невысокое растение очень широко применяется в народной медицине. На красивых ветвистых стеблях расположены метелки желтых цветков. Являясь двулетним растением, донник относится к семейству бобовых. Корень стержневой, развивает прямостоячий ветвистый стебель высотой 1—1,5 м (в культуре 1,5—2 м)

Листья растения похожи по форме на яйца, по краям они пильчатые, сверху окрашены в сизовато-зеленый цвет, а вот низ листьев – чуть бледнее по окрасу. Собранные в кисти по 6–7 штук цветки покрывают во время цветения всё растение. Плод донника – боб бурого цвета, содержащий семена овальной формы желтого окраса. Цветение донника начинается в начале лета и продолжается вплоть до окончания летнего периода. В начале сентября происходит созревание плодов.

Произрастает донник лекарственный в России, Украине, Крыму и на Кавказе. Его можно увидеть на опушке леса, вдоль дороги, на лугу, на полях и даже по оврагам. Нередко донник растет среди кустарников и в молодых посадках.

Донник — химический состав

Научные исследования показали, что желтый клевер обладает богатым химическим составом. В нем содержатся важные компоненты, которые входят в состав многих лекарственных препаратов:

флавоноиды (оказывают влияние на сосудистую систему);

жирные кислоты;

крахмалистые вещества;

кумарин (обладает приятным ароматом и содержит коагулирующие вещества);

производные пурина;

эфирные масла;

слизистые соединения;

сахарозу;

растительный белок.

Полезные свойства донника

Издревле донник применяли в лекарственных целях – благодаря тому, что в нем находится множество полезных веществ. К примеру, трава донника содержит кумарин, лактон, мелилотин и кумариновую кислоту. Кумарин, содержащийся в доннике, является веществом, которое снижает систолическое артериальное давление («Лекарственные растения и способы их применения в народе» — Носаль Иван Михайлович), увеличивает количественное содержание лейкоцитов в крови, а также нормализует кровообращение в брюшной полости, периферическое кровоснабжение также улучшается под воздействием этого вещества. Из цветков растения вырабатывают эфирное масло донника, которое содержит кумарин, танин, смолистые вещества и холин. Препараты, изготовленные из донника, применяют в качестве болеутоляющего, ранозаживляющего и антисептического средства. Также донник обладает отхаркивающим и противосудорожным свойствами.

В народной медицине чаще всего донник применяют в качестве слабительного средства при гинекологических болезнях.

Выращивание донника

Семенам для прорастания необходима температура 2–4 °С. Спустя год после посадки донника растение начинает цвести (в июне-августе). А уже в конце лета донник вступает в пору плодоношения. Всхожими являются семена, которые только что созрели, либо немного недозревшие. Пока семена хранятся до посева их в почву, оболочка семени уплотняется, поэтому перед весенним посевом семена нужно подвергнуть скарификации (нарушить оболочку семян). Благодаря тому, что донник имеет сильную корневую систему, он не требователен к почвенным условиям. Также донник является засухоустойчивым растением, поэтому он не нуждается в постоянном поливе. А вот излишняя влага и кислая почва для этого растения губительны.

Донник размножается семенным способом, но отлично переносит внесение удобрений, которые содержат и калий, и фосфор. Рано весной в подготовленную почву высеивают семена, прошедшие стадию скарификации. Между рядами нужно оставлять расстояние в 3 см, примерное количество посева семян на 1 метр составляет 200 штук.

За первый год жизни растение покрывается красивой зеленой массой, его корень полностью развивается. И всё это отмирает осенью. Зимовать остается только корневая шейка с имеющимися почками возобновления. Если растение будет затоплено талыми водами, то спустя две недели оно погибнет.

В период цветения нужно приступить к уборке и заготовке растения для лечебных целей. Уборка донника производится следующим образом: при помощи ножниц, а может и секатора, срезают верхушки растения вместе с боковыми побегами, но толстые грубые ветви не срезают. Сушка срезанного сырья производится под навесом или в сарае. Для сушки необходимо связать собранную траву в пучки и развесить их в виде гирлянд.

Далее высушенное сырье донника нужно обмолоть и пропустить через сито из проволоки (отделятся крупные стебли). В состав сырья входят цветки, листья, плоды и мелкие стебли. Сырье обладает мощным кумариновым ароматом. Полезные свойства растения можно сохранить, держав сырье донника в закрытых емкостях.

Донник — лечебные свойства

Научные исследования показали, что активные компоненты, входящие в состав донника, выполняют функцию биологических стимуляторов. В качестве эксперимента водный экстракт растения давали крысам. В ходе наблюдений было установлено увеличение лейкоцитов в кровотоке грызунов и улучшение общего состояния. Исследователи пришли к выводу, что вещества, содержащиеся в доннике, способны продлить жизнь. Также растение:

устраняет судороги;

успокаивает нервную систему;

способствует снижению давления;

нормализует работу кровеносной системы;

устраняет воспаление;

восстанавливает работу сердца;

обладает мочегонным эффектом.

Препараты с экстрактом растения обладают рядом лечебных свойств:

уничтожают вредоносные микробы;

нормализуют стул;

обволакивают стенки слизистых оболочек;

повышают количество лейкоцитов в кровотоке;

способствуют эффективному отхождению мокроты;

купируют болевой синдром;

укрепляют иммунную систему.

Донник в народной медицине

Донник давно и очень успешно применяется в народной медицине в качестве средства при лечении варикозного расширения вен. Его используют при геморрое. Донник является вспомогательным средством при лечении тромбофлебита, лимфостаза и посттромботического синдрома. Препараты из донника применяют как внутрь, так и наружно. Наружно донник нашел применение при поверхностных кровоизлияниях, растяжениях и ушибах.

Из донника изготавливают специальные подушки, которые помогает вылечить воспаленные суставы или опухоли. Из растения готовят чай, который применяют при кашле и простуде.

Успокоительный чай от кашля

Столовую ложку цветков донника залить 1 л кипящей воды. Настаивать в течение 30 минут. Приготовленный чай принимать небольшими порциями до устранения кашля.

Отвар от мигрени

25 г высушенного растения измельчить и залить стаканом кипящей жидкости. Полученную смесь отправить на водяную баню. Через 30 минут убрать с плиты. Отвар принимать перед употреблением пищи по 10 мл три раза в сутки.

Отвар от заболеваний женской половой системы

Соединить между собой экстракты донника, тысячелистника и мать-и-мачехи. Тщательно перемешать. Одну чайную ложку полученной смеси залить кипящей жидкостью. Настаивать в течение трех часов. Отвар принимать трижды в сутки по 50 мл. Продолжительность курса составляет один месяц.

Донник — компресс от отеков

Экстракты ромашки, донника, аира, календулы и ясенника залить кипятком и настаивать в течение двух часов. После этого настой необходимо процедить. Для приготовления компресса понадобится оставшаяся смесь трав. Кашицу из растений необходимо прикладывать на отекшие ноги. Перед началом проведения терапии следует убедиться в отсутствии противопоказаний.

Средство от вздутия живота

20 г высушенных корней растения измельчить и залить стаканом жидкости. Смесь варить на слабом огне в течение 10 минут. Охлажденный отвар процедить. Принимать три раза в день до устранения симптомов.

Лечение геморроя

Соединить 5 г донника, 10 г гвоздики и 5 г горца. Ингредиенты измельчить в ступке до образования однородного порошка. Также можно воспользоваться кофемолкой. К 15 г полученной смеси добавить чайную ложку животного жира и отправить на водяную баню. Остывший состав наносить на проблемные участки перед сном. Компоненты трав способствуют заживлению трещин и устраняют болевой синдром.

Компресс от ревматизма

25 г алтея, 30 г донника и 25 г ромашки залить жидкостью и варить на умеренном огне 10 минут. Остывший отвар процедить. Смочить в нем сложенную в несколько раз марлю и приложить к проблемной области.

Донник — настой при повышенном давлении

20 г сухого донника залить стаканом кипящей жидкости. Настаивать на протяжении трех часов. Процеженный настой принимать три раза в сутки по 50 мл.

Отвар, настой и настойки из донника применяют при бронхите, воспалении яичников, болях при менструации, для увеличения лактации, при отеках и даже в качестве успокаивающих средств при бессоннице.

Широкое применение донник получил в качестве настоя или отвара для принятия ванн, приготовления компрессов и мазей. Сухая измельченная трава растения помогает при кожных болезнях, трещинах сосков, воспалении век, с её помощью можно вылечить даже мастит.

Донник — мед

В период с июня по август пчелы заняты сбором мёда с цветков донника лекарственного. Этот чудо-мед приводит организм человека в тонус и прибавляет энергии на весь день. мёд донника применяется внутрь и наружно. Он оказывает болеутоляющее, спазмолитическое и мочегонное действие. Применяемый при воспалении дыхательных путей, мёд снимает воспаления и убирает чувство боли. Людям, страдающим болезнями сердца или гипертонией, достаточно только употреблять мёд несколько раз в неделю – и их состояние улучшится.

Это чудо-лекарство восстановит человека, перенесшего сильное и серьезное заболевание, избавляя от головных болей, одышки и головокружений.

Донниковый мед содержит в своем составе огромное количество полезных компонентов:

фолиевая кислота;

витамины;

цинк;

кальций;

хром.

Благодаря богатому химическому составу мед оказывает благотворное влияние на человеческий организм:

нормализует уровень холестерина;

укрепляет иммунную систему;

обладает общеукрепляющим воздействием;

разжижает кровь;

применяется в качестве спазмолитического средства.

Необходимо понимать, что любой мед, в том числе и донниковый, не является лакомством. Этот продукт, помимо целебных компонентов, содержит внушительное количество фруктозы и сахарозы, поэтому способен приносить пользу при умеренном употреблении.

Мед донника полезен кормящим матерям, так как он стимулирует повышение лактации.

Благодаря своим уникальным полезным свойствам этот мёд применяют при различных болезнях. Кроме того, что это лекарство не только приятно пахнет, и на вкус мёд донника тоже очень даже ничего.

А специалисты утверждают, что даже здоровому человеку будет полезно применять такое лакомство регулярно.

Донник — рецепты

Донник применяют в качестве настоев, отваров, мазей и чаев, которые очень просто приготовить. Кроме того, донник входит в состав многих сборов, применяемых при различных болезнях.

Успокаивающий настой донника. Для его приготовления берем 2 чайных ложки измельченного порошка из травы растения и заливаем его двумя стаканами воды. Оставляем настояться на 2 часа и принимаем по 70 мл около 5 раз в день в качестве успокаивающего нервы средства.

Настойка донника при головной боли. Собираем траву донника и заполняем ею треть пол-литровой банки. Заливаем доверху водкой и оставляем на 2 недели настаиваться, не забывая периодически встряхивать. Процедив готовую настойку, её можно применять. Берем на пальцы рук несколько капель настойки донника и растираем ею виски при наличии головных болей.

Отвар корней донника при метеоризме. Готовится отвар легко и быстро. Берем 15 граммов сухих корней, заливаем 200 мл кипятка и ставим на огонь на 10 минут. После этого времени остужаем и процеживаем готовый отвар. Принимаем такое средство 3 раза в день по 1 столовой ложке.

Настой донника для наружного применения. Чтобы приготовить такой настой, берут 30 граммов травы растения и заливают стаканом кипятка. Оставляют всё на 30 минут, не трогая и не взбалтывая. Процедив настой, его применяют в качестве примочек, компрессов и даже для ванн. Таким способом вылечивают гнойники, мастит, фурункулы и суставной ревматизм.

Противопоказания к применению донника

Не забывайте, что донник – ядовитое растение! Применять его можно только после консультации с врачом. Беременным женщинам не рекомендуется принимать препараты из донника. Нужно соблюдать дозировку средств, иначе при передозировке этим растением появится головная боль, бессонница и рвота. Принятый в больших дозах донник угнетает нервную систему.

почечная недостаточность;

патологии печени;

внутренние кровотечения;

сахарный диабет;

заболевания органов пищеварительной системы;

беременность и период лактации.

Препарат донника нельзя применять при наличии внутренних кровотечений, низком давлении. Перед применением донника поговорите с врачом, и только он даст вам рекомендации по использованию этого лекарства.

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