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Допились… В Севастополе собутыльники ограбили того, кто их поил — сняли с карты 240 тысяч рублей
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

Допились… В Севастополе собутыльники ограбили того, кто их поил — сняли с карты 240 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:24 25.07.2024

История, произошедшая в Севастополе, такова:

Установлено, что ночью 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения познакомился на улице с двумя прохожими и вместе с ними продолжил распивать горячительные напитки. Желая угостить новых знакомых, он неоднократно передавал свою банковскую карту одному из собутыльников, которому в последующем продиктовал ПИН-код для оплаты алкогольной продукции. Изрядно выпив, владелец карты уснул, чем и воспользовался один из его новых приятелей: он скрылся с чужой картой, доехал на такси до ближайшего банкомата, обналичил и похитил 240 тысяч рублей. Чтобы потерпевший не заметил пропажу, злоумышленник вернулся и подбросил банковскую карту спящему владельцу. На следующий день, обнаружив пропажу денежных средств, мужчина обратился в полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель.

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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