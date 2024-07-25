Допились… В Севастополе собутыльники ограбили того, кто их поил — сняли с карты 240 тысяч рублей

Установлено, что ночью 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения познакомился на улице с двумя прохожими и вместе с ними продолжил распивать горячительные напитки. Желая угостить новых знакомых, он неоднократно передавал свою банковскую карту одному из собутыльников, которому в последующем продиктовал ПИН-код для оплаты алкогольной продукции. Изрядно выпив, владелец карты уснул, чем и воспользовался один из его новых приятелей: он скрылся с чужой картой, доехал на такси до ближайшего банкомата, обналичил и похитил 240 тысяч рублей. Чтобы потерпевший не заметил пропажу, злоумышленник вернулся и подбросил банковскую карту спящему владельцу. На следующий день, обнаружив пропажу денежных средств, мужчина обратился в полицию, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.