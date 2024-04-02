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Дорога не прощает ошибок, а соцсети – нарушителей ПДД. Поучительная история из Ялты
Фото: imghub.ru

Дорога не прощает ошибок, а соцсети – нарушителей ПДД. Поучительная история из Ялты

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:24 02.04.2024

Госавтоинспекция Ялты привлекла к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД. Как водится, помогло установить нарушителя (и наказать) видео, размещенное в соцсетях.

В социальной сети пользователи пожаловались на водителя автомобиля Lada Vesta, который грубо нарушил требования п. 6.13 ПДД РФ, осуществив проезд на запрещенный (красный) сигнал светофора.

Установлено, что 3 1 марта, в 14:00 на автодороге «Симферополь – Алушта — Ялта» за рулем автомобиля «Lada Vesta» находился 43-летний житель Башкортостана, проживающий в Ялте, — сообщили в МВД по РК.

В отношении водителя составлен административный материал по ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ. Мужчине предстоит выплатить штраф в размере 1 000 рублей.

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Госавтоинспекция Ялты призывает всех участников дорожного движения к строгому соблюдению ПДД, быть внимательными на дорогах и напоминает о том, что не стоит торопиться, ведь дорога не прощает ошибок. Добавим, а всевидящее око соцсетей обеспечит «минуту славы» нарушителям ПДД, со всеми вытекающими последствиями…

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