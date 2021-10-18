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Дорога от Феодосии до трассы «Таврида» станет федеральной и четырехполосной

Дорога от Феодосии до трассы «Таврида» станет федеральной и четырехполосной

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:28 18.10.2021

По информации «Службы автодорог Крыма» подъезд к Феодосии от трассы «Таврида» передадут в федеральную собственность до 1 декабря 2021 года, чтобы потом провести капитальный ремонт этой дороги. Этот подъезд находится на участке автодороги от Владиславовки до Феодосии и проходит через село Степное. В Росавтодоре сообщили, что после передачи дороги в федеральную собственность планируется расширение подъезда к Феодосии с двух полос до четырёх. Проектные изыскания начнутся в 2022 году.

Переход в федеральную собственность подъезда к Феодосии позволит провести капитальный ремонт этой автодороги без нагрузки на региональный бюджет. Это важно как для экономики республики в целом, так и для сферы гостеприимства Крыма: эта дорога станет самым удобным съездом с «Тавриды» в Феодосию, что оценят все гости полуострова, — заявил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Длина участка, который будет расширен, составляет 7,5 км. Интенсивность движения на дороге составляет свыше 7 тысяч автомобилей в сутки.

Дорога от Феодосии до трассы «Таврида» станет федеральной и четырехполосной

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