Дорогой кроссовер – в пользу государства… а все из-за алкоголя. История из Симферопольского района

Прокуратура Симферопольского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицом, привлеченным к административной ответственности за аналогичное деяние).

По версии органа предварительного расследования, осужденная, будучи привлеченной к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, надлежащих выводов для себя не сделала, и вновь после употребления алкоголя стала управлять автомобилем «Haval F7x». Двигаясь в пределах парковочной площадки вблизи одного из ресторанов в пригороде Симферополя, женщина допустила столкновение с припаркованным там иным автомобилем. В ходе проверки обстоятельств происшествия установлено, что осужденная находилась в состоянии опьянения, — рассказали подробности в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к штрафу в размере 200 тысяч рублей с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на 2 года. Кроссовер «Haval F7x» (ценой в три миллиона рублей), принадлежавший осужденной, конфискован в доход государства.