Дорожные службы обработали на случай снегопадов сложные участки крымских трасс
фото: © Крымавтодор

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:06 15.12.2025

В связи с ухудшением погодных условий дорожные службы Крыма обработали подъемы и спуски, мосты и путепроводы, чтобы не допустить образования гололеда и обеспечить безопасное движения транспорта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Крымавтодор».

В течение прошедших выходных дорожники работали в усиленном режиме. На дежурстве находилось более 70 человек и 53 единицы специализированной техники. Была проведена превентивная обработка проезжей части на участках с потенциально сложными дорожными условиями — подъемах, спусках, поворотах, мостах и путепроводах, — говорится в сообщении.

Из-за ухудшения погоды во всех филиалах «Крымавтодора» организовано круглосуточное зимнее дежурство. Специалисты следят за состоянием дорожного покрытия на дорогах полуострова и готовы оперативно реагировать на любые изменения погоды, добавили в пресс-службе.

13 декабря коммунальные службы Симферополя перешли в режим повышенной готовности в связи с резким понижением температуры. По информации главы администрации города Михаила Афанасьева, в крымской столице к зиме уже подготовили 935 тонн противогололедных материалов. Также специалисты переоборудовали 14 комбинированных дорожных машин и шесть тракторов.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Крыма полностью завершили подготовку к работе в осенне-зимний период. Для обеспечения безопасности дорожного движения в условиях возможных снегопадов и гололеда организована круглосуточная работа дежурных бригад, включая ночные смены.

источник: РИА Новости Крым 

