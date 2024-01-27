Дошли до Президента: жители Батального благодарят за оперативную подсыпку дороги и закрытие люков

В очень сжатые сроки местные власти закрыли люки и подсыпали дорогу по улице Комарова в селе Батальное Ленинского района гравием. С жалобой на опасные условия для прохода людей и проезда машин после прокладки газовых сетей жители пожаловались на прямую линию Президента в декабре.

Жижа и грязь, огромные кучи, которые просто невозможно разравнять, застревают машины, скорые не могут к нам доехать. Пройти тоже невозможно, как ребенок может в школу идти по такому хаосу. Открыты канализационные люки, ребенок падал в яму, его доставали, — записали в своем обращении с видео местные жители.

Хотя обращение и не попало в прямой эфир, но Народный фронт в рамках проекта «Прямая линия. Продолжение» поднял проблему и дал сигнал местным властям с просьбой усилить работу по содержанию улицы и включить в её планы ремонта: текущего или капитального, главное создать безопасные условия.

Буквально за несколько дней люки закрыли, а проезд разравняли и подсыпали гравием. Местные жители благодарят за оперативную реакцию и просят не забывать про включение дороги в планы полноценного ремонта.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму