Доставка цветов — что нужно знать о самостоятельном путешествии букетов к получателям презента

Доставка цветов может быть сложной задачей из-за их хрупкости и чувствительности растений. Однако большинство сервисов доставки специально адаптируются к этим особенностям. Тем не менее, не все цветы одинаково хорошо переносят транспортировку, и вот основные моменты, которые стоит учесть:

Цветы, которые хорошо переносят доставку:

розы: эти цветы обладают довольно плотными лепестками и стеблями, что делает их устойчивыми к транспортировке. Розы — один из самых популярных выборов для доставки.

гвоздики: очень выносливые и долгоживущие цветы, которые могут легко переносить транспортировку. Они также долго сохраняют свежий вид.

хризантемы: эти цветы известны своей долговечностью и прочностью. Они могут сохранять свою красоту даже при длительной доставке.

лилии: у них плотные стебли и лепестки, что позволяет им сохранять свежесть в течение длительного времени. Главное — транспортировать их с осторожностью, чтобы не повредить бутоны.

герберы: благодаря плотным стеблям они хорошо выдерживают транспортировку, но требуют аккуратной упаковки, чтобы лепестки не помялись.

альстромерии: очень стойкие цветы, которые могут долго оставаться свежими, особенно если букет упакован с влажной губкой у основания стеблей.

Цветы, которые требуют особой осторожности:

орхидеи: это очень нежные и капризные цветы, которые требуют особого ухода и аккуратной упаковки. Они плохо переносят перепады температуры, но при правильной упаковке и условии быстрой доставки орхидеи могут сохранять свою красоту.

тюльпаны: эти весенние цветы также довольно чувствительны к температурным перепадам и плохо переносят длительную транспортировку. Для них важно поддержание влажности и температурного режима.

пионы: они нежные и имеют мягкие лепестки, которые легко повреждаются. Транспортировка возможна, но требует особой упаковки и аккуратного обращения.

гортензии: их пышные соцветия могут потерять форму и быстро увядать без должного увлажнения, поэтому такие цветы обычно требуют доставки в специальной упаковке с влагой.

ирисы: очень чувствительны к механическим повреждениям, их лепестки могут легко помяться. Но правильная упаковка и быстрая доставка помогают сохранить их вид.

Особенности упаковки и транспортировки:

гидратация: для того чтобы цветы дольше сохраняли свежесть, многие службы доставки используют специальные губки или пакеты с водой, которые закрепляются на стеблях. Это позволяет цветам получать влагу во время транспортировки.

температурный режим: некоторые цветы, особенно те, которые чувствительны к холоду или жаре, нуждаются в поддержании определённой температуры. Для этого используются термоупаковки или кондиционированные транспортные средства.

фиксация букета: чтобы цветы не смещались и не повредились в дороге, букеты обычно фиксируют с помощью специальных каркасов, коробок или поддерживающих материалов.

Цветы, которые сложно доставлять:

деликатные полевые цветы: такие цветы, как маки, васильки, ромашки, плохо переносят транспортировку, поскольку их стебли и лепестки очень хрупкие. Лучше всего использовать их в локальных доставках с минимальным временем в пути.

Суккуленты и кактусы: Несмотря на то, что они хорошо переносят засуху, их хрупкие стебли и листья легко ломаются при неправильной упаковке.

Альтернативы для доставки деликатных цветов:

цветочные коробки: в последние годы популярностью пользуются цветочные композиции в коробках, которые обеспечивают лучшую защиту для нежных цветов. Внутри коробки устанавливаются специальные резервуары для воды, которые поддерживают гидратацию цветов.

цветочные композиции в корзинах: такие композиции обеспечивают более устойчивую транспортировку, так как цветы закреплены в губке с водой, что предотвращает их смещение и повреждение.

Таким образом, большинство популярных цветов можно успешно отправлять с доставкой, особенно если используется правильная упаковка и соблюдается температурный режим. Однако некоторые виды цветов, такие как орхидеи или пионы, требуют более осторожного обращения.