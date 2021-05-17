Достроить главную мечеть, развивать инфраструктуру детских лагерей… Какие поручения дал Президент по Крыму

На сайте Кремля опубликован перечень поручений Президента РФ по итогам встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя (состоялась 18 марта).

Правительству Российской Федерации поручено:

а) предусмотреть в рамках подготовки национального проекта по развитию туризма комплекс мер, направленных на создание инфраструктуры, необходимой для организации межрегиональных туристских походов. Срок − 1 августа 2021 г.;

б) обеспечить проведение мероприятий по подготовке и осуществлению летней оздоровительной кампании для детей, а также представить предложения по развитию инфраструктуры детских лагерей. Срок − 1 ноября 2021 г.

Ответственный: Мишустин М.В.

Правительству Российской Федерации рассмотреть совместно с Минобороны России, Правительством Севастополя и с участием Патриаршего совета по культуре вопрос о создании в г. Севастополе детского центра «Корсунь» − филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «Международный детский центр «Артек» и предусмотреть комплекс мер по созданию такого центра, а также представить предложения, касающиеся объема и источников финансирования его создания. Срок − 15 октября 2021 г.

Ответственные: Мишустин М.В., Шойгу С.К., Развожаев М.В.

Правительству Российской Федерации совместно с Советом министров Республики Крым и с привлечением заинтересованных организаций оказать необходимое содействие в завершении работ по строительству Соборной мечети в г. Симферополе. Доклад ­­− до 1 октября 2021 г.

Ответственные: Мишустин М.В., Аксенов С.В.

Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Севастополя оказать дополнительную поддержку федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Севастопольский государственный университет» для проведения научных исследований. Доклад − до 15 декабря 2021 г.

Ответственные: Мишустин М.В., Развожаев М.В.

Минкультуры России совместно с Правительством Севастополя принять меры, направленные на поддержку кинопроекта, посвященного жизни и подвигу героини обороны Севастополя в Крымскую войну 1853−1856 гг., сестры милосердия Даши Севастопольской (Д.Л.Михайловой). Срок − 1 марта 2022 г.

Ответственные: Любимова О.Б., Развожаев М.В.

Минобрнауки России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проанализировать реализацию разработанного по заказу Совета министров Республики Крым пилотного проекта онлайн-университета креативных навыков и профессий «Мобильный университет», иных цифровых проектов, направленных на получение и применение пользователями новых знаний и навыков, а также рассмотреть вопрос о поддержке и развитии таких проектов. Доклад − до 1 сентября 2021 г.

Ответственный: Фальков В.Н.

Роспотребнадзору с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки принять меры по реализации летней оздоровительной кампании для детей. Доклад − до 15 июня 2021 г.

Ответственный: Попова А.Ю.

Росмолодежи совместно с Правительством Севастополя оказать необходимую поддержку развитию в субъектах Российской Федерации патриотического и спортивно-массового богатырского движения «Сильнейшая нация мира» и представить предложения по созданию в г. Севастополе центра всемирной богатырской лиги. Доклад − до 1 марта 2022 г.

Ответственные: Бугаев А.В., Развожаев М.В.

Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации совместно с Общероссийским общественным движением «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» оказать содействие в организации акции «Мемориальные деревья России». Срок − 1 марта 2022 г.

Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, Кузнецов М.М.