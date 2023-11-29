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Доула (компаньонка по родам) ответила в суде за смерть новорожденного в Ленинском районе
Иллюстрация: Следком

Доула (компаньонка по родам) ответила в суде за смерть новорожденного в Ленинском районе Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:01 29.11.2023

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 38-летней жительнице Севастополя. Она признана виновной в осуществлении медицинской практики лицом, не имеющим лицензии на данный вид деятельности, что повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 235 УК РФ).

Следственным отделом по Ленинскому району и судом установлено, что беременная жительница поселка Ленино решила организовать свои роды на дому, отказавшись от квалифицированной помощи врачей и госпитализации в медучреждение, достоверно зная об имеющихся у нее противопоказаниях. На сайте объявлений она познакомилась с уроженкой Санкт-Петербурга, которая без лицензии осуществляла занятие частной медицинской практикой под видом зарубежной профессии доулы, не зарегистрированной в Российской Федерации. Свои услуги по родовспоможению компаньонка оценила в 35 тысяч рублей.

В процессе беременности доула проводила с жительницей поселка Ленино встречи в арендуемых залах на территории Симферополя и Севастополя, где производила медосмотры, назначала биологически активные добавки, — рассказали подробности в Следственном комитете.

Днем 2 февраля текущего года в ходе родоразрешения по месту жительства беременной женщины компаньонка обнаружила, что у плода имеются особенности и заверила пациентку о положительном опыте принятия подобных родов. В результате отсутствия оперативной квалифицированной медицинской помощи новорожденный мальчик скончался.

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Следствием установлены все обстоятельства трагедии.

Приговором суда компаньоке назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Напомним, что в мае был вынесен приговор самой матери погибшего ребенка — 31-летней жительнице Ленинского района. Судом она признана виновной в причинение смерти по неосторожности и приговорена к 1,5 годам ограничения свободы.

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