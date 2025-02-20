Доверие = предательство? Керчанин дважды лишился сбережений из-за недобросовестных друзей

В дежурную часть УМВД России по г. Керчи обратился 30-летний местный житель с заявлением о краже денег с его банковского счета. Потерпевший сообщил, что неизвестный снял с его карты значительную для него сумму – 13 700 рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого – им оказался 32-летний местный житель, который вскоре был задержан. Во время допроса он признался в совершенном и рассказал детали своего обмана. По словам задержанного, он остался без работы и испытывал финансовые трудности, что подтолкнуло его на преступный шаг. Зная, что его приятель ежемесячно получает социальное пособие, мужчина под предлогом помощи в проверке баланса по счету взял у друга карту. В ближайшем магазине подозреваемый снял все деньги и тут же потратил, а другу сообщил, что пособие еще не перечислили, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.
Спустя несколько дней после неприятной истории с другом потерпевший снова обратился в полицию с заявлением о краже денег. Молодой человек рассказал, что вечером он пригласил к себе знакомую, а после совместного распития спиртных напитков уснул. Проснувшись, он обнаружил, что из кармана его одежды пропали 4 500 рублей.
Сотрудники уголовного розыска вновь пришли на помощь и задержали 40-летнюю керчанку, гостившую у заявителя. Женщина призналась, что воспользовавшись моментом, вытащила деньги из куртки приятеля и в тот же день все потратила.
Следственным отделом УМВД России по г. Керчи по каждому факту возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Фигурантам уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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