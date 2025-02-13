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Одним движением руки у банкомата испортить себе жизнь в 62 года. Антипример из Севастополя
Фото: pxhere.com

Доверяйте больше… С банковского счёта севастопольца «приятель» увел 450 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:40 13.02.2025

64-летний севастополец пообещал присматривать за 67-летним приятелем, но, как оказалось, не бесплатно.

Двое пенсионеров познакомились случайно и во время задушевной беседы старший из мужчин проболтался, что на его банковском счете находится приличная сумма. Новый знакомый решил использовать это для собственного обогащения – втерся в доверие к пенсионеру, под предлогом помощи и ухода за ним, стал вхож в дом, а затем похитил банковскую карту.  Подозреваемый на протяжении недели тратил деньги с банковского счета и ни в чем себе не отказывал, однако преступный план раскрыла дочь потерпевшего, которая заметила странные списания с карты отца. Когда все обнаружилось мужчина обратился в ОМВД России по Ленинскому району, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого. Фигурант добровольно возместил потраченные 450 тысяч рублей. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Узнайте больше:  Севастопольцы отдали дистанционным мошенника 550 миллионов рублей

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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