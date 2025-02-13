Доверяйте больше… С банковского счёта севастопольца «приятель» увел 450 тысяч рублей

Двое пенсионеров познакомились случайно и во время задушевной беседы старший из мужчин проболтался, что на его банковском счете находится приличная сумма. Новый знакомый решил использовать это для собственного обогащения – втерся в доверие к пенсионеру, под предлогом помощи и ухода за ним, стал вхож в дом, а затем похитил банковскую карту. Подозреваемый на протяжении недели тратил деньги с банковского счета и ни в чем себе не отказывал, однако преступный план раскрыла дочь потерпевшего, которая заметила странные списания с карты отца. Когда все обнаружилось мужчина обратился в ОМВД России по Ленинскому району, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.