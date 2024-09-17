Доверяют, не проверяют… За неделю жертвами дистанционных мошенников стали 64 крымчанина

– неизвестный звонит по сотовому телефону или пишет посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), предлагает быстрый и прибыльный заработок, путем инвестирования в биржу ценных бумаг, биржу определенной компании или банка.

– неизвестный представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает о том, что на счету происходят подозрительные финансовые активности, нужно срочно перевести деньги на «безопасный» или «резервный» счет;

– неизвестный звонит по сотовому телефону или посредством мессенджеров (Вотсап, Телеграм, Вайбер), представляется правоохранительных органов и сообщает, что третьи лица оформили на ваше имя кредит, чтобы отменить операцию, нужно подать заявку на «зеркальный» кредит;

Полиция Крыма напоминает: все это является преступным предлогом для хищения денежных средств путем обмана и запугивания. Не поддавайтесь панике, трезво оцените ситуацию и позвоните для уточнения информации в соответствующие учреждения. Тщательно перепроверяйте информацию.

Через ЗВОНКИ

Лучше избегать телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов и т.д.

НЕ БОЙТЕСЬ ПРЕРВАТЬ РАЗГОВОР, КЛАДИТЕ ТРУБКУ.

В полицию обратились 34 гражданина, которые пострадали от действий телефонных мошенников, один из них житель Санкт-Петербурга, обратившийся в УМВД России по г. Керчи. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником инвестиционной фирмы. Звонивший предложил заявителю увеличить доход путем инвестиций. Мужчина согласился и отправил по указанным реквизитам около 6 миллионов 500 тысяч рублей. Спустя время, когда заявленный доход на карту не поступил, мужчина перезвонил абоненту, но на другом конце провода никто не отвечал.

13 из указанного количества ЗВОНКОВ были осуществлены посредством мессенджеров (Телеграм, Вотсап, Вайбер).

Житель Джанкоя и жительницы Симферополя и Ялты также попались на схему «Заработок на бирже». В мессенджере Вотсап им позвонили неизвестные и предложили заработать на бирже, инвестируя в акции компании. Граждане согласились и отправили имеющиеся у них денежные средства на указанные реквизиты. Однако, через продолжительное время на карты заявителей доход не поступил. Они поняли, что стали жертвами мошенников и обратились в полицию.

В полицию обратилась жительница Симферополя, которая рассказала, что в мессенджере Телеграм ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и Росфинмониторинга. Собеседники сообщили женщине, что произошла утечка персональных данных, вследствие чего третьи лица могли оформить на ее имя кредиты. Лжесотрудники предложили взволнованной женщине оформить «зеркальный» кредит и отправить денежные средства на «безопасный» счет, чтобы отменить якобы предыдущие заявки, а заодно уберечь деньги от следующих преступных посягательств. Не разобравшись в ситуации и действуя по инструкции неизвестных, заявительница отправила на неустановленный счет денежные средства, одну часть из которых взяла в кредит, другую часть – из личных сбережений. Жительница крымской столицы обогатила злоумышленников на сумму более 1 миллиона рублей. Было поздно, когда женщина поняла, что стала жертвой аферистов.

Поверив злоумышленникам, жительница Феодосии лишилась 773 тысяч рублей. Как рассказала женщина, в мессенджере Вотсап с разных номеров ей звонили неизвестные и представлялись то сотрудниками банков, то мобильных операторов. Атаковывая заявительницу с разных номеров, под предлогами продления договора пользования сотовой связью, отмены кредитов, взятых третьими лицами на имя заявительницы и сохранения денежных средств, женщина отправила деньги на якобы «безопасный» счет, а позже поняла, что доступа к нему не имеет.

Услышали по телефону такие слова?

– «неизвестные сейчас оформляют на вас кредит»;

– «вам надо опередить мошенников и перевести свои средства на безопасный счет»;

– «вам звонит следователь/дознаватель/судебный пристав/оперативник ФСБ»;

– «на вас заведено уголовное дело…»;

– «срок действия договора на пользование услугами мобильного оператора истек…».

КЛАДИТЕ ТРУБКУ!

Через ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, МЕССЕНДЖЕРЫ

На уловки мошенников, которые используют социальные сети, мессенджеры и Интернет-сайты попались 28 граждан.

В современном мире сеть Интернет – это уникальная среда, которая предоставляет множество возможностей для общения, обучения и развлечений. Однако, не стоит терять бдительность! Не доверяйте незнакомцам, предлагающим легкий или быстрый заработок. Если Вам пишет знакомый с просьбой о займе денег, стоит лично перезвонить ему и убедиться, что его аккаунт не взломан неизвестными. Приобретая вещь или услугу, убедитесь, что это не мошенники – оплачивайте товар после получения, покупайте только у проверенного человека, у которого покупали ранее сами или кто-то из знакомых.

В полицию Симферополя обратился мужчина, который рассказал полицейским, что в мессенджере Телеграм поддерживал связь с якобы перегонщиком транспортных средств. Заявитель договорился с собеседником, что он доставит ему автомобиль из Астраханской области. Заключив устную сделку, мужчина отправил денежные средства в сумме более 2 миллионов рублей. Однако, спустя время заявитель понял, что «перегонщик» оказался мошенником, когда машина так и не была доставлена по указанному адресу, денежные средства на счет мужчины обратно не вернулись, а на СМС больше никто не отвечал.

Житель и жительница крымской столицы в сети Интернет на одном из сайтов увидели публикацию о старте аукциона по приобретению недвижимости. Женщина хотела квартиру, а мужчина – земельный участок. Связавшись якобы с организатором мероприятия, граждане узнали, что нужно заплатить взнос за участие и допуск к аукциону. Ничего не подозревая, заявители отправили деньги на указанный счет: женщина перевела 686 тысяч рублей, а мужчина – 570 тысяч рублей. Но никакого аукциона не было, злоумышленники в очередной раз провернули свою мошенническую схему, а люди потеряли сбережения, не проверив тщательно информацию.

Жительницы Симферополя, Симферопольского района и Ялты обратились в полицию с заявлениями о мошенничествах. Все они рассказали, что в мессенджерах получили сообщения от знакомых с просьбами дать взаймы денежные средства. Не раздумывая, женщины согласились и отправили деньги на указанные реквизиты, а после узнали, что аккаунты приятелей были взломаны злоумышленниками.

Житель Ялты рассказал полицейским, что хотел повысить профессиональную квалификацию. Для этого в сети Интернет на одном из сайтов нашел стоматологические курсы по выгодной цене. Как было заявлено, после оплаты учебные пособия должны поступить на электронную почту. Введя реквизиты своей карты в специальном окне и отправив денежные средства в размере 60 тысяч рублей, мужчина не получил обучающего материала. А через несколько часов сайт и вовсе был заблокирован и удален.

Через УСТАНОВКУ СТОРОННИХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ПЕРЕХОД ПО ССЫЛКАМ

Двое граждан попались на уловки мошенников – перешли по ссылкам от неизвестного источника и установили вредоносные приложения.

В сети Интернет не переходите по ссылкам. Не устанавливайте на свой мобильный телефон неизвестные приложения

Житель Симферополя рассказал, что в мессенджере Телеграм познакомился с девушкой, с которой впоследствии продолжительное время поддерживал связь. Однажды интернет-подруга предложила заявителю сходить в кинотеатр. Мужчина согласился и тогда «дама сердца» отправила ему ссылку якобы для бронирования билетов. Перейдя по ссылке и введя реквизиты своей банковской карты, на телефон заявителя поступило СМС-сообщение о списании денежных средств в размере 20 тысяч рублей. Мужчина спросил собеседницу о происходящем, но обратной связи не последовало.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым