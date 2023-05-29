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Дожди из Крыма пока не уходят. МЧС ликвидирует подтопления домов в селах полуострова

Дожди из Крыма пока не уходят. МЧС ликвидирует подтопления домов в селах полуострова

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:41 29.05.2023

На сегодня в МЧС Крыма насчитали уже свыше 40 подтопленных домов.

В результате выпадения осадков на территории 3 муниципальных образований, в 4 населенных пунктах (с. Кленовка, Симферопольского района, с. Новожиловка Белогорского района, с. Владимирово, с. Знаменка Красногвардейского района) произошли подтопления 41 дома и 43 придомовых территорий, 1 подвал МКД.  Организовано оказание адресной помощи населению, — сообщили в МЧС РК.

Всего, для ликвидации последствий подтопления привлекалась группировка: 76 человек и 24 единицы техники (в том числе 12 мотопомп).

Сегодня – по всему Крыму ожидаются дожди и грозы. Мало того, штормовое предупреждение продлено и на 30-31 мая.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 30 мая, ночью 31 мая в Крыму ожидаются местами сильные ливни (30-50мм), грозы, град, шквал 15-20 м/с. На реках северного предгорья Крыма и ЮБК ожидаются подъёмы уровней воды на 0.5-1.5 м без достижения опасных отметок, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Подчеркивается, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий.

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