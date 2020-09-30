Дожди над Крымом: пока спасибо природе, но самолет Росгидромета тоже поработал

Крым под властью Балканского циклона. А потому на полуострове выпали обильные осадки. Пока говорить о наполнении водохранилищ не приходится, но лиха беда начало. Облачность дала повод опробовать самолет Росгидромета Як-42Д, «вызывающий дождь». Пока он совершил два вылета и, скажем так, корректировал выпадение осадков над Симферополем.

В состав экспедиции включены сотрудники Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета, летный экипаж и технические специалисты для обслуживания авиатехники. После проведения активных воздействий в течение одного сезона объем выпадающих осадков по сравнению с многолетними статистическими данными в регионе может увеличиться на 10-30 процентов, — сообщает пресс-служба Росгидромета.

Алгоритм вызывания осадков не самый сложный. Были бы нужные облака. На борту самолета-метеолаборатории установлен специальный измерительно-вычислительный комплекс, и когда Як-42Д входит в зону облачности, идет сбор информации о микроструктуре облаков, термодинамике, турбулентных потоках, распределении влажности и переохлажденной воды. При повторном заходе самолет начнет отстреливать пиропатроны с йодистым серебром, которые и вызывают дождь.

Все работы соответствуют строгим экологическим нормативам, — заверили в Гидромете. — Концентрация применяемых реагентов в выпавших осадках не превышает миллионную долю процента, что значительно меньше естественных фоновых значений, наблюдаемых в природе.

Первый вылет «дождевой» самолет Як-42Д выполнил накануне вечером. Повторный сегодня днем. Он зафиксирован различными сервисами наблюдения. Специалисты говорят: работал над усилением осадков.

Мы сюда прилетели для порядка 25-35 часов налета. Этого недостаточно, потому что, чтобы кардинально изменить ситуацию, надо работать целый сезон. Работать продолжительное время, – рассказал начальник центра физики облаков и активных воздействий Центральной аэрологической обсерватории Баграт Данелян. — Мы пока не можем оценить результат своего воздействия, нам надо провести анализ, подсчитать осадки. Сегодняшний дождь, в том числе, наших рук дело. Нам поставлена задача работать над Симферопольским и Белогорским районам.

По словам специалиста, в Крыму ситуация непростая – не всякие облака подходят для искусственного «вызова дождя». Пока погода помогла самолету Росгидромета… Или он ее чуть-чуть подкорректировал.