Дожили... В Севастополе брат, требуя у сестры деньги на выпивку, грозился убить родственницу

В Севастополе в полицию поступило сообщение от 19-летней местной жительницы о том, что брат угрожает ей физической расправой.

Как стало известно, молодой человек пришёл домой в состоянии алкогольного опьянения и уснул. После сна он намеревался продолжить застолье в своей комнате и начал требовать деньги у своей сестры на алкоголь. Получив отказ, молодой человек схватил со стола нож и стал угрожать девушке. Не дожидаясь, пока он перейдёт от слов к действиям, она обратилась в полицию. В результате проведенных мероприятий участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Ленинскому району задержали злоумышленника, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.