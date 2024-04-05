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Драма на охоте. В у раскрыто убийство 24-летней давности, жаль, что преступник в бегах

Драма на охоте. В Крыму раскрыто убийство 24-летней давности, жаль, что преступник в бегах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 13:30 05.04.2024

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Сакского района, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Следственным отделом по Бахчисарайскому району установлено, что вечером 23 июля 1999 года компания туристов на плато горы Ай-Петри встретила 32-летнего охотника, в компании которого было решено устроить ночлег. Ночью после распития спиртного мужчина, оставшись наедине с 24-летним туристом во время конфликта произвел выстрел из ружья ему в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Фигурант с места преступления скрылся.

Следователями совместно с коллегами из полиции была организована работа по изучению обстоятельств убийства 24-летней давности, в ходе которой установлена личность злоумышленника и получены неопровержимые доказательства его вины в совершении особо тяжкого преступления. Также установлено, что фигурант скрывается от органов предварительного следствия на территории другого государства, в связи с чем он был объявлен в международный и федеральный розыск. Следствием ему заочно предъявлено обвинение, — сообщили в Следкоме.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

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