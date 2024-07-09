Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Дружбы не будет: инвестпроект по строительству апарт-отеля на ул. 1 мая в Алупке расторгнут
актуально в республике
Дружбы не будет: инвестпроект по строительству апарт-отеля на ул. 1 мая в Алупке расторгнут
фото: пресс-служба администрации Ялты

Дружбы не будет: инвестпроект по строительству апарт-отеля на ул. 1 мая в Алупке расторгнут

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:52 09.07.2024

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила жителям Алупки о поручении Главы Республики Крым С.В. Аксёнова расторгнуть инвестдоговор по строительству апарт-отеля на ул. 1 мая.

Глава Республики поручил Минэкономразвития расторгнуть инвестдоговор по строительству апарт-отеля на улице 1 мая. Против возведения здания люди выступали с украинских времён, — сообщила по итогам выездной встречи с жителями Алупки глава администрации Ялты Янина Павленко. 

Она также напомнила, что в феврале этого года там был снесён 200-метровый аварийный забор, за которым обнаружилась старинная каменная арка дореволюционной усадьбы, жители просили обустроить здесь зону отдыха, однако выяснилось, что по участку заключён инвестдоговор.

Сегодня справедливость восторжествовала, в деле поставлена точка, за что ещё раз благодарю Главу Республики. Ну и вместе с жителями думаем над будущим этого места, — подчеркнула Янина Павленко.

В ходе выезда глава администрации  проинспектировала работы по благоустройству Милютинского парка — подрядчик движется в графике, особых нареканий и замечаний нет.

Узнайте больше:  Археологи Херсонеса Таврического нашли в древнем городе эталон длины античного времени

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 20

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: инфраструктура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
инфраструктура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.