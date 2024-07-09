Дружбы не будет: инвестпроект по строительству апарт-отеля на ул. 1 мая в Алупке расторгнут

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила жителям Алупки о поручении Главы Республики Крым С.В. Аксёнова расторгнуть инвестдоговор по строительству апарт-отеля на ул. 1 мая.
Глава Республики поручил Минэкономразвития расторгнуть инвестдоговор по строительству апарт-отеля на улице 1 мая. Против возведения здания люди выступали с украинских времён, — сообщила по итогам выездной встречи с жителями Алупки глава администрации Ялты Янина Павленко.
Она также напомнила, что в феврале этого года там был снесён 200-метровый аварийный забор, за которым обнаружилась старинная каменная арка дореволюционной усадьбы, жители просили обустроить здесь зону отдыха, однако выяснилось, что по участку заключён инвестдоговор.
Сегодня справедливость восторжествовала, в деле поставлена точка, за что ещё раз благодарю Главу Республики. Ну и вместе с жителями думаем над будущим этого места, — подчеркнула Янина Павленко.
В ходе выезда глава администрации проинспектировала работы по благоустройству Милютинского парка — подрядчик движется в графике, особых нареканий и замечаний нет.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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