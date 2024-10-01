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ДТП на дороге "Севастополь - Кача": легковушку просто разорвало на части после столкновения с грузовиком

ДТП на дороге «Севастополь — Кача»: легковушку просто разорвало на части после столкновения с грузовиком

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 20:05 01.10.2024

Полиция Севастополя проводит проверку по факту ДТП на автодороге «подъезд поселок Кача». Сегодня утром (в 7:10) там столкнулись легковой и грузовой автомобили.

58-летний водитель, управляя легковым автомобилем «Hyundai», неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произвел столкновение с грузовым автомобилем «DAF» под управлением 32-летнего водителя, который двигался по своей полосе во встречном направлении. В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. У водителей-участников ДТП состояние опьянения не установлено, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

ДТП на дороге "Севастополь - Кача": легковушку просто разорвало на части после столкновения с грузовиком

Пострадавшего буквально вырезали из груды железа, в которую «превратился» легковой автомобиль. И да, «Hyundai» теперь только в металлолом.

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ДТП на дороге "Севастополь - Кача": легковушку просто разорвало на части после столкновения с грузовиком

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