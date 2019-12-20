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ДТП на объездной под Симферополем: фура, ВАЗ, «Nissan» и «ГАЗель» устроили огромную пробку

ДТП на объездной под Симферополем: фура, ВАЗ, «Nissan» и «ГАЗель» устроили огромную пробку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:23 20.12.2019

Пятница оказалась богатой на ДТП в Крыму. На всех основных трассах – аварии, связанные с маневрированием и обгоном. Фактором, «осложнившим жизнь» автолюбителям стал туман. На объездной под Симферополем (недалеко от поворота в сторону микрорайона Маршала Жукова) произошло массовое ДТП, ставшее причиной часовых пробок (в обе стороны). Столкнулись ВАЗ 2106, «Nissan Teana» и «ГАЗель».

«Жига» перестраивалась в левый ряд, грузовик ее не видел, и толкнул ее в левое заднее крыло, «жига» полетела боком на встречку, — рассказали очевидцы ДТП (в группе ВК, Автопартнер Крым).

ДТП на объездной под Симферополем: фура, ВАЗ, «Nissan» и «ГАЗель» устроили огромную пробку

Уже на встречной полосе ВАЗ «встретился» с «Ниссаном», а обе легковушки «догнала» «ГАЗель». Итог ДТП: все живы, но автомобили (кроме фуры) серьезно повреждены. И… пробка, добавившая эмоций всем участникам движения на объездной вот второй половине дня в пятницу.

ДТП на объездной под Симферополем: фура, ВАЗ, «Nissan» и «ГАЗель» устроили огромную пробку

Фото: ВК, Автопартнер Крым.

ДТП на объездной под Симферополем: фура, ВАЗ, «Nissan» и «ГАЗель» устроили огромную пробку

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