ДТП на объездной под Симферополем: фура, ВАЗ, «Nissan» и «ГАЗель» устроили огромную пробку

Пятница оказалась богатой на ДТП в Крыму. На всех основных трассах – аварии, связанные с маневрированием и обгоном. Фактором, «осложнившим жизнь» автолюбителям стал туман. На объездной под Симферополем (недалеко от поворота в сторону микрорайона Маршала Жукова) произошло массовое ДТП, ставшее причиной часовых пробок (в обе стороны). Столкнулись ВАЗ 2106, «Nissan Teana» и «ГАЗель».

«Жига» перестраивалась в левый ряд, грузовик ее не видел, и толкнул ее в левое заднее крыло, «жига» полетела боком на встречку, — рассказали очевидцы ДТП (в группе ВК, Автопартнер Крым).

Уже на встречной полосе ВАЗ «встретился» с «Ниссаном», а обе легковушки «догнала» «ГАЗель». Итог ДТП: все живы, но автомобили (кроме фуры) серьезно повреждены. И… пробка, добавившая эмоций всем участникам движения на объездной вот второй половине дня в пятницу.

Фото: ВК, Автопартнер Крым.