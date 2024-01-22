ДТП на трассе «Белогорск – Феодосия»: спасателям пришлось деблокировать пострадавшую женщину

Вчера вечером на трассе «Белогорск – Феодосия»: (на 1 км +300 м дороги) произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей: «LADA Largus» и «Toyota». В результате аварии женщина-пассажир из «Toyota» оказалась заблокирована в салоне авто. На месте ДТП работали все оперативные службы.

Для оказания помощи выезжали сотрудники Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Спасатели посредством гидравлического инструмента разблокировали двери транспортного средства и сопроводили женщину к автомобилю «Скорой помощи», передав медработникам. Также на месте ДТП были приняты все необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности, — сообщили в МЧС РК.

В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.